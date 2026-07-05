Gianni Infantino envió mensaje a la Selección de Ecuador en pleno Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también dedicó unas palabras a la Selección de Ecuador y los hinchas le hicieron un pedido.

Varios días después de la eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial siguen llegando los mensajes para la ‘Tri’, esta vez fue el turno de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA dedicó unas palabras para el combinado nacional.

“¡Muchas gracias! Demostraron una gran pasión y espíritu competitivo en cada partido, y la victoria ante Alemania fue lo más destacado de su campaña”, arrancó Infantino en sus redes sociales.

“Un gran reconocimiento a su afición por hacerse sentir con tanta fuerza: esta Copa Mundial de la FIFA ha sido más alegre gracias a su presencia y ya queremos verlos de vuelta en el camino hacia 2030″, dijo también para los aficionados de la ‘Tri’.

Esto se da en medio de un reclamo formal de la FEF sumado a un pedido de investigación de las supuestas amenazas que los jugadores de Ecuador recibió previo al partido contra México.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.

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En resumen