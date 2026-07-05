Gianni Infantino envió mensaje a la Selección de Ecuador en pleno Mundial

Varios días después de la eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial siguen llegando los mensajes para la ‘Tri’, esta vez fue el turno de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA dedicó unas palabras para el combinado nacional.
“¡Muchas gracias! Demostraron una gran pasión y espíritu competitivo en cada partido, y la victoria ante Alemania fue lo más destacado de su campaña”, arrancó Infantino en sus redes sociales.
“Un gran reconocimiento a su afición por hacerse sentir con tanta fuerza: esta Copa Mundial de la FIFA ha sido más alegre gracias a su presencia y ya queremos verlos de vuelta en el camino hacia 2030″, dijo también para los aficionados de la ‘Tri’.
Esto se da en medio de un reclamo formal de la FEF sumado a un pedido de investigación de las supuestas amenazas que los jugadores de Ecuador recibió previo al partido contra México.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia.
En resumen
- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió a todos en el Mundial 2026 al enviar un emotivo mensaje dirigido especialmente a la Selección de Ecuador.
- El máximo dirigente del fútbol global reconoció el esfuerzo, la entrega y el enorme crecimiento deportivo que demostró la ‘Tri’ en el certamen ecuménico, valorando de gran manera su participación en suelo norteamericano antes de la eliminación en dieciseisavos de final.
- El pronunciamiento de Infantino llega en un momento de altísima tensión institucional para el combinado tricolor, sirviendo como un valioso espaldarazo internacional para el balompié ecuatoriano de cara al futuro.