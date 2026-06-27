Efecto Mundial 2026: Brighton quiere fichar a este jugador de la Selección de Ecuador

Nuevamente el Brighton quiere fichar a un jugador ecuatoriano, después de su gran nivel en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador sigue siendo uno de los equipos que más llama la atención en el Mundial 2026. Más aún después de la victoria contra Alemania. Ese gran rendimiento hizo que otros equipos se fijen en jugadores del equipo nacional para después de la Copa del Mundo.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, el Brighton nuevamente se fijó en la Selección de Ecuador y ahora estaría muy interesado en contratar a Joel Ordóñez. El central ecuatoriano podría dar el gran paso a la Premier League en el mercado fichajes post Mundial.

Joel Ordóñez es uno de los mejores jugadores del Mundial 2026 y no es solo Brighton uno de los interesados, hay otros equipos de la Premier League como Tottenham o Liverpool que ven al ecuatoriano. Además, clubes de otras Ligas también lo siguen.

Brighton aparece también como vitrina comprobada para los jugadores ecuatorianos. Futbolistas como Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, pasaron por esos colores y posteriormente dieron el salto a grandes equipos como Chelsea y AC Milan respectivamente.

Joel Ordóñez podría llegar a Brighton. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serían claves para definir el futuro de Joel Ordóñez y el nuevo equipo al que podría llegar. El jugador ecuatoriano lleva varios meses brillando en Brujas y por eso ahora mismo su venta superaría más de los 40 millones.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

Ahora mismo, Joel Ordóñez tiene un valor de 33 millones de euros. Sin embargo, el fichaje del ecuatoriano solo se daría si un equipo pone más de 40 millones de euros, que es el precio que Brujas ha puesto como base para su posible transferencia.

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