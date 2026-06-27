Las dos contundentes palabras con las que Jürgen Klopp definió la derrota de Alemania ante Ecuador

La Selección de Ecuador venció a Alemania y Jürgen Klopp definió ese histórico triunfo con 3 palabras.

La victoria de Ecuador contra Alemania sigue dando mucho de que hablar, y la Selección de Ecuador ahora mismo es uno de los equipos que más llamó la atención en le mundo. Aquella gesta de hace pocos días en el Mundial hizo que hasta Jürgen Klopp reaccione.

El histórico DT alemán que ganó todo con Liverpool y que ahora está trabajando como comentarista definió la victoria de Ecuador contra Alemania en 2 palabras. El entrenador confirmó que la Selección de Ecuador fue absolutamente superior a su Alemania.

“Nos devoraron en los duelos en el centro del campo. Ecuador jugó con mucha más emoción“, comentó el entrenador sobre la victoria de Ecuador contra Alemania. Se notó que ‘La Tri’ quería más la victoria y eso fue evidente desde el empate inicial de Nilson Angulo.

Las palabras Klopp coinciden con el apodo de Nagelsmann, DT de Alemania, que reconoció a Ecuador como el mejor equipo del partido. Por lo cual, ‘La Tri’ tiene grandes chances de pelear en los siguientes partidos de las próximas etapas del Mundial.

Ahora la Selección de Ecuador espera rival en los 16avos de final del Mundial 2026. El principal candidato es México, ese duelo solo no se podría dar si se dan los siguientes resultados en los últimos partidos que se juegan en toda esta jornada del Mundial.

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¿Cuándo volvería a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

En caso de que el rival sea México, la Selección de Ecuador podría jugar el martes, 30 de junio de 2026. Si el contrincante pasa a ser otro como Colombia o Portugal el encuentro se podría jugar entre el 2 y 3 de julio.

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