El DT de Austria definió en 6 palabras a la Selección Argentina

Ralf Rangnick ya palpita el encuentro entre Argentina y Austria por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El entrenador de los centroeuropeos resumió en solo seis palabras el momento que viven los hombres de tanto Lionel Scaloni como Lionel Andrés Messi. Habla de una máquina sin puntos flacos en todos los sentidos.

“Arranquemos por las debilidades que son más rápidas de contar: encontramos pocas o ninguna en Argentina. Y en cuanto a las fortalezas individualmente, por supuesto están extraordinariamente bien cubiertos. Tienen en sus filas al mejor jugador que haya existido jamás”, empezaba el exentrenador de clubes como el Manchester United. Entiende que sus hombres tendrán que hacer el partido de su vida frente a la vigente campeona del certamen.

Rangnick ni mucho menos escatimó en elogios hacia la Selección de la Conmebol. La ve como uno de los conjuntos más sólidos de una Copa del Mundo donde los equipos de nuestro lado del planeta sufren a nivel general: “Es un equipo al que le gusta tener la pelota, pero no como un fin en sí mismo y para conservarla en su propio campo, sino para jugar rápido en vertical y también para meter de vez en cuando algún pase largo. Y para eso también preparamos a nuestro equipo. Mañana tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial”.

“Y eso significa que tenemos que jugar a un nivel táctico muy alto, pero también que en cuanto a energía y valentía debemos estar al máximo nivel. Quizás tengamos que mostrar mañana la mejor actuación que hayamos tenido hasta ahora durante mi ciclo”, finalizaba el entrenador de Austria en conferencia de prensa.

Austria no ve debilidades en la Selección Argentina: GETTY

Dallas será el lugar del choque entre el equipo europeo y Argentina. Una sede marcada en cuanto a la historia del certamen se refiere por el episodio de Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo de 1994. También en una fecha donde se conmemoran 40 años de la actuación del Pelusa frente a Inglaterra en el Mundial de México 86. Austria y Argentina buscarán ser el primer clasificado de su grupo a los dieciseisavos de final.

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El consejo de Rangnick a Lamine Yamal para igualar a Messi

La joya de España y el Barcelona marcó su primer gol en toda la historia de la Copa del Mundo. Lo hizo en un contexto donde la Roja destrozó a Arabia Saudita por un marcador de cuatro a cero y donde Lamine Yamal quedó en la historia de los Mundiales. Solo Pelé anotó antes que el zurdo al cual Ralf Rangnick ve con todo el potencial para igualar al capitán de Argentina.

“Si se mantiene sano y con los pies en la tierra, podría llegar a alcanzar un nivel similar al de Lionel Messi”, fueron las palabras de Ralf Rangnick sobre quien para muchos supone la próxima gran estrella de este deporte de cara a los próximos 10 o 15 años. Trabajo en silencio, fórmula obligatoria para intentar imitar a Leo.

Datos claves

El entrenador Ralf Rangnick definió a la selección de Argentina como una máquina sin debilidades.

definió a la selección de Argentina como una máquina sin debilidades. Las selecciones de Argentina y Austria jugarán el partido de fase de grupos en Dallas.

jugarán el partido de fase de grupos en Dallas. El DT Ralf Rangnick elogió el potencial de Lamine Yamal para alcanzar a Messi.