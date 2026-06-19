A pesar de sufrir una fractura en su mandíbula, Austria no descarta que Stefan Posch pueda jugar ante Argentina

Argentina y Austria se medirán durante la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo con un nombre siendo noticia como pocos en estas horas. Stefan Posch, quien salió sustituido en el encuentro frente a Jordania con una fractura de mandíbula, no se encuentra totalmente descartado para enfrentar a Lionel Messi y compañía. Se trabaja ya en su recuperación.

El lateral por derecha de la selección de Austria sufre una fractura de mandíbula que de momento no sería impedimento para verle frente a la Albiceleste. Todo ello en el encuentro que ambas selecciones disputarán el día lunes por la ciudad de Dallas. Desde Sky Sports se habla de una selección centroeuropea que en este momento intenta fabricarle una férula que le permita decir presente. Para su entrenador es absolutamente vital.

“En cuanto entra en una disputa por el balón, es uno de los defensores más sólidos que tenemos”, fueron las palabras de Ralf Rangnick sobre el jugador. Stefan Posch se ha configurado como uno de los nombres más importantes de un proyecto que necesita en este momento solamente un punto para volver a meterse en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Apuntan desde los medios de comunicación del país que la jornada del sábado será vital para entender cómo se encuentra dicha zona de su cuerpo.

Para Austria, Stefan Posch es mucho más que un simple lateral. Se trata de un futbolista vital a la hora de dar equilibrio a las fases defensivas y ofensivas. El cuerpo técnico de Rangnick destaca que incluso haya podido obligar a Konrad Laimer a moverse de posición: “El simple hecho de que tengamos a uno de los mejores laterales derechos del mundo en el equipo (Laimer) y que Posch siga jugando en esa posición dice mucho de su fortaleza”.

Posch, una de las grandes bajas que podría tener Austria: GETTY

Patrick Wimmer o Philipp Mwene serán sus reemplazantes en caso de que Stefan Posch no pueda jugar el día lunes en Dallas. Tanto Argentina como Austria llegan a la segunda jornada de la fase de grupos con una victoria en el bolsillo y la posibilidad de certificar su paso a los dieciseisavos de final. A pesar de tener una fractura de mandíbula, desde los medios de comunicación del país no descartan que pueda decir presente.

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Así ve Austria a Argentina

“Sin duda es un gran paso. Hemos tenido un buen comienzo y ahora empezaremos a prepararnos para Argentina mañana. Hoy vimos la calidad que tiene Argentina. Son un equipo clásico que basa su juego en la posesión del balón”, fueron las reflexiones de Ralf Rangnick para definir a la campeona del mundo. No duda que se trata del partido más difícil para los suyos en esta fase de grupos.

Recordemos que tras el encuentro, Austria tendrá que medirse ante Argelia y Argentina hará lo propio contra Jordania. Los dirigidos por Lionel Scaloni esperan poder rotar de manera importante en la tercera parada de la fase de grupos si es que consiguen la victoria frente a los centroeuropeos. De cara a los 5 partidos de eliminación directa que pueden venir por delante, será vital refrescar piernas.

Datos claves

El defensor Stefan Posch sufrió una fractura de mandíbula pero no está descartado.

sufrió una fractura de mandíbula pero no está descartado. Ralf Rangnick evalúa fabricarle una férula para que pueda disputar el próximo partido.

evalúa fabricarle una férula para que pueda disputar el próximo partido. Las selecciones de Argentina y Austria jugarán el lunes en la ciudad de Dallas.