José Luis Chilavert vapuleó a Gustavo Alfaro tras el pésimo debut de Paraguay en el Mundial 2026

José Luis Chilavert, histórico de Paraguay, no se guardó nada al cuestionar el nivel de Paraguay en la durísima derrota ante Estados Unidos. Además, apuntó contra las decisiones y estrategias de Gustavo Alfaro.

Paraguay tuvo uno de los peores debuts de todas las selecciones en este Mundial 2026 al perder 4-1 frente a Estados Unidos el pasado 12 de junio en el Estadio Los Ángeles. Claramente, las expectativas eran otras y en esta oportunidad fue José Luis Chilavert quien analizó el rendimiento de los jugadores guaraníes y realmente fue muy contundente en todas sus declaraciones.

En una reciente conversación con el medio ‘Ñanduti’, José Luis Chilavert señaló el comportamiento de los jugadores de Paraguay luego de ser goleados por Estados Unidos en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026. Además, fue muy potente en sus palabras para criticar las estrategias de un Gustavo Alfaro que en estos momentos está siendo duramente cuestionado en el país.

“Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney. Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial te sacas fotos, pero no puedes ahora como si fuera que estás de vacaciones”; comentó en primera instancia José Luis Chilavert.

📱Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"💣



🗣️"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

En cuanto a los cuestionamientos hacia las decisiones de Gustavo Alfaro, el exguardameta de Paraguay sentenció la siguiente premisa. “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa que ir a enfrentar a estos fenómenos. En el Mundial te enfrentas con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano. Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial. Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival“.

JOSÉ LUIS CHILAVERT CULPÓ DIRECTAMENTE A ALFARO 🚨🇵🇾



EL exarquero y capitán de la Selección Paraguaya de Fútbol, fue durísimo tras la derrota en el debut ante Estados Unidos por 4-1



"El único culpable es Alfaro, tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival"



"No es lo… pic.twitter.com/bLBEKKwINm — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) June 15, 2026

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Los próximos partidos de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026

Luego de la durísima derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el Estadio Los Ángeles, ahora Paraguay deberá levantar cabeza y prepararse para los próximos dos partidos que tiene por delante en el Grupo D del Mundial 2026. El viernes 19 de junio enfrentará a Turquía en el Estadio San Francisco y será un duelo bastante picante ya que ambos equipos necesitan el triunfo a como de lugar.

Luego, el jueves 25 de junio para ser más exactos, los liderados técnicamente por Gustavo Alfaro jugarán ante Australia en el Estadio San Francisco en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. Con 6 puntos posibles por ganar en esta primera ronda, el equipo guaraní todavía tiene chances de clasificar a una siguiente ronda ya que la oportunidad de ser mejor tercero sigue latente. Veremos si son capaces.

Fuente: Getty Images.

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