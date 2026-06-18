El emotivo homenaje de Nathan Saliba de Canadá a Ismael Koné, tras su grave lesión en el Mundial 2026

El partido de Canadá contra Qatar dejó una de las imágenes más dolorosas del Mundial 2026 después de que Ismael Koné saliera lesionado de gravedad en una de sus piernas. El volante se fue reemplazado mientras compañeros y rivales en cancha lloraban por la situación.

Justamente el jugador que lo reemplazo fue Nathan Saliba, que poco después marcó un golazo. Saliba se adueño de la pelota en un tiro libre, y por afuera de la barrera mandó la pelota para marcar el cuarto tanto del partido.

Pese a que fue un golazo, Saliba no tenía muchas ganas de celebrar e inmediatamente le dedicó el gol a su compañero. Primero hizo un gesto con las manos y después le dieron la camiseta de Koné. Se la mostró al público y luego al borde de las lágrimas le dio un beso.

La lesión de Koné rápidamente dio la vuelta al mundo y es una de las peores que pueden darse el fútbol profesional, porque evidentemente hay partes óseas comprometidas en esta dolencia.

EL HOMENAJE A KONÉ DE SUS COMPAÑEROS 🥹🫶🏼



Saliba marcó el 4 a 0 y le dedicó el gol a su compañero, recientemente lesionado de gravedad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qJeldfHVnb — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Para tranquilidad de todos, Koné se marchó saludando al público y agradeciendo los aplausos que le daban. El jugador ya se pierde lo que resta de la Copa del Mundo y posiblemente el segundo semestre de competencia.

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