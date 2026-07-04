“El fútbol no funciona así”: El capitán de Ghana y una dura confesión tras perder con Colombia

Descubre la dura confesión y a quién señaló el capitán de Ghana con su polémica frase tras perder 1-0 con Colombia en el Mundial 2026.

La Selección Colombia clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 y dejó en evidencia a un equipo de Ghana que sufrió un gran problema durante la Copa del Mundo de la FIFA. Jordan Ayew, capitán del seleccionado africano, salió a confesarlo tras perder con la ‘Tricolor’.

A diferencia de Colombia, que lleva un proceso con el entrenador Néstor Lorenzo desde el 14 de julio de 2022, Ghana decidió contratar a Carlos Queiroz el 13 de abril de 2026. A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026. Esto iba a pesar.

Ghana clasificó a los 16avos de final por el nuevo formato del Mundial, que le añadió una fase. Siendo uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo 2026 llegó a enfrentar a la Selección Colombia y pudo sufrir una derrota más abultada al 0-1. El arquero Lawrence Ati Zigi terminó con siete paradas.

La confesión del capitán de Ghana tras perder con Colombia en el Mundial

Gustavo Puerta y Jordan Ayew. (Foto: Getty Images)

“El nuevo entrenador acaba de llegar y la gente se está ajustando a su estilo. El equipo no puede ajustarse en uno o dos meses. El fútbol no funciona así y hay que aceptarlo”, confesó Jordan Ayew, capitán de Ghana, tras la derrota ante Colombia por 1-0 en los 16avos de final del Mundial 2026.

¿Cuántas personas vieron en el estadio la victoria de Colombia a Ghana en el Mundial 2026?

Una vez más, los hinchas de la Selección Colombia volvieron a cumplir por todo lo alto y fueron la mayoría de los 69.045 hinchas espectadores que vieron la victoria de la ‘Tricolor’ ante Ghana en el estadio Arrowhead, de Kansas City.

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