El técnico de Ghana revela el verdadero motivo por el cual perdieron contra Colombia en el Mundial

¿Excusas de perdedor o un análisis táctico realista? Conoce el verdadero motivo que reveló el DT de Ghana tras caer ante Colombia.

Una vez más, el jugador número 12 dijo presente para la Selección Colombia en el Mundial 2026. La ‘Tricolor’ venció 1-0 a Ghana en los 16avos de final de la Copa del Mundo y Carlos Queiroz, entrenador del seleccionado africano, no tuvo alternativa que revelar el verdadero motivo de la derrota.

Los va a sorprender… Colombia sabía que tenía que pegar primero para que el poderío físico de Ghana no los superara con la alta temperatura que se vivió en el estadio Arrowhead, de Kansas City. ¡Dicho y hecho! El primero gol fue de la ‘Tricolor’, pero para Queiroz ahí no empezaron a perder el partido.

La afición colombiana venía de ser uno de los principales protagonistas que el partido Colombia vs. Uzbekistán fuera uno de los que más público (80.824 espectadores) tuvo en la fase de grupos del Mundial. Ahora, ante Ghana en 16avos de final volvieron a cumplir por todo lo alto e hicieron que Carlos Queiroz hiciera una inesperada confesión.

El DT de Ghana revela el verdadero motivo por el cual perdieron vs. Colombia en el Mundial

Queiroz en Colombia vs. Ghana. (Foto: Getty Images)

“Me encantaría que Colombia pueda salir adelante, disfrutar y, quizás, ganar la Copa del Mundo. Colombia tiene jugadores, fútbol, pasión y un públicó increíble. Hoy (3 de junio) cuando llegué al campo y escuché el himno nacional de Colombia eso ha sido el punto de partida de cómo Colombia empezó a ganar el partido. Colombia empezó siendo más fuerte en la cancha después de tener un estadio con 60.000 personas de su lado. Sin duda. Esto marca a un equipo que no tiene madurez y experiencia, muy rápido sentí que algunos jugadores de Ghana estaban tensos y no estaban tan tranquilos “, reveló Queiroz.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El martes 7 de julio a las 3:00 P.M. (hora colombiana), la Selección Colombia saltará a la cancha del estadio BC Place, de Vancouver, para disputar ante Suiza una de las llaves de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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