Sebastián Beccacece está en el ojo de las críticas tras la derrota de la Selección de Ecuador pero lo ponen en otro equipo.

La Selección de Ecuador cayó en su debut en el Mundial 2026 y sin duda uno de los más críticados fue Sebastián Beccacece. Mientras los hinchas lo apuntan como el responsable, otro equipo ya lo habría contactado según nueva información de prensa.

Según el portal Última Hora, la Selección de Chile quiere a Beccacece como su nuevo entrenador para las Eliminatorias 2030. Así, el argentino en pleno Mundial empezará a pensar sobre su futuro.

Hace días también trascendió que la Selección de Ecuador le haría la oferta de renovación por cuatro años si es que el Mundial era positivo para la ‘Tri’, sin embargo ahora la presión es máxima.

En temas económicos, la Selección de Chile podría llegar hasta los 4 millones de dólares de salario anual, mucho más de los 2.4 que percibe actualmente el entrenador argentino en Ecuador.

La Selección de Chile siempre ha tenido en carpeta a Beccacece luego de que fuera asistente técnico de Jorge Sampaoli en el ciclo más exitoso de la ‘Roja’, siendo bicampeón de Copa América.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador

En resumen