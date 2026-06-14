Tras perder contra Costa de Marfil, los resultados que necesita Ecuador para seguir en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arrancó con derrota ante Costa de Marfil y ahora empiezan a sacar cálculos de qué se necesita para avanzar de ronda.

La Selección de Ecuador arrancó con derrota en el Mundial 2026 en lo que parecía que iba a ser al menos un empate contra Costa de Marfil. Ahora los hinchas sacan cuentas de qué resultados se necesita para poder avanzar de ronda.

Tras la derrota ante Costa de Marfil, ahora Ecuador deberá ir a ganarle a Curazao y también a Alemania. Esa doble victoria lo podría a la Tri en 16vos de final sin importar otros resultados.

El segundo escenario qué también lo mantiene vivo es victoria contra Curazao y un empate contra Alemania, pero ahí necesitaría de la mano de los africanos y una victoria ante los europeos.

Finalmente, una victoria contra Curazao y una derrota contra Alemania no necesariamente elimina a Ecuador, pero dependerá de los otros equipos que peleen clasificar como 3eros de cada grupo.

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana).