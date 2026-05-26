El posible once de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia tiene a sus 26 elegidos para el Mundial 2026 y con esto Néstor Lorenzo da una idea del once para el torneo.

Con polémicas y sorpresas, la Selección Colombia dio a sus 26 convocados para el Mundial 2026 y con esto queda pendiente conocer quiénes serán los elegidos para el once titular. Néstor Lorenzo tiene a su base de confianza y con esto quedan pocas dudas de los titulares.

En el arco, el titular sería Camilo Vargas por encima del veterano David Ospina y la renovación de Álvaro Montero. En la defensa; los fijos son Daniel Muñoz y Davinson Sánchez mientras que este año sería la consolidación para Johan Mujica y Jhon Lucumí.

En la línea de volantes, Jefferson Lerma y Richard Ríos cerraron de titulares en Europa y repetirán en Colombia. En ataque, Jhon Arias y Luis Díaz son fijos en las bandas, a la espera de ver quién estará como enganche, sea James Rodríguez o Juanfer Quintero.

En la delantera estará Luis Suárez y, con algo de sorpresa, el primer suplente sería ‘Cuchu’ Hernández del Real Betis de España. En Colombia sigue habiendo ruido por las ausencias.

El once de Colombia para el Mundial 2026 sería con:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mujica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz.

James Rodróguez – Selección Colombia. Foto: Gettyy.

Publicidad

En resume