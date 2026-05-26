Roger Martínez no va al Mundial y vuelve a lanzar dardo a Néstor Lorenzo

El colombiano Roger Martínez volvió a estar pendietne de su exclusión de la Selección Colombia y lanzó otra indirecta en redes sociales.

Al igual que tras el anuncio de la prelista, Roger Martínez volvió a estar pendiente de la Selección Colombia luego de ser excluido de los 26 convocados al Mundial 2026. El colombiano colgó un mensaje en redes sociales minutos después de que Néstor Lorenzo diera la lista final.

Roger Martínez arrancó su publicación con una foto junto a varios trofeos de mejor jugador del partido de la liga Árabe, así mismo subió una foto que señalaba “ellos no creyeron en mí, Dios sí”.

Para muchos esto fue otra indirecta contra la Federación Colombiana y Néstor Lorenzo por quedarse fuera, aunque claro el mensaje no esta fuera de tono como el que colgó hace semanas.

“Siempre que tuve la oportunidad nunca me ca*** aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo, más de lo mismo”,, había escrito Martínez en una historia de Instagram.

Martínez quedó cuarto en la tabla de goleadores de la Liga Árabe con 23 goles, cerca de los 28 que anotó el máximo delantero de dicha liga: Cristiano Ronaldo.

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Los ausentes de la Selección Colombia

Entre los grandes nombres que se quedaron fuera de la lista de la Selección Colombia se destacan los siguientes jugadores:

Kevin Mier

Álvaro Angulo

Yerson Mosquera

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Yaser Asprilla

Johan Carbonero

Sebastián Villa

Rafael Santos Borré

Jhon Durán

En resumen

Roger Martínez fue excluido de los 26 convocados de Colombia al Mundial 2026 .

fue excluido de los de al . “Ellos no creyeron en mí” , publicó con sus trofeos de la liga Árabe .

, publicó con sus trofeos de la . 23 goles anotó en la Liga Árabe, quedando cuarto detrás de Cristiano Ronaldo.