Luis De La Fuente, DT de España, y su “palo” al juego de Argentina tras ganarle la final del Mundial 2026

El DT de España sorprendió con sus palabras después de la final del Mundial 2026.

Luis De La Fuente, DT de España, y vigente campeón del mundo estuvo muy emocionado al final de su victoria contra Argentina. El entrenador hizo historia con ‘La Roja’, pero reconoció que su rival no le puso fácil el partido, aunque debía resolverse antes.

En la entrevista rápida después del partido, Luis De La Fuente cuestionó que sus jugadores no pudieran resolver antes el partido, esto en clara referencia al juego de Argentina, que en todo el partido apenas tuvo 2 remates y ya cuando estaba perdiendo 1 a 0.

“Estoy muy emocionado. Hemos ganado todo y eso es maravilloso. Creo que el partido se tendría que haber definido bastante antes. Las atajadas de ‘Dibu’ lo impidieron”, comentó el entrenador a la señal internacional tras aquella histórica victoria en el Mundial 2026.

El ‘Dibu’ Martínez fue la gran figura de una Argentina que sufrió cada minuto en la cancha. El equipo de Scaloni nunca pudo imponer condiciones en cancha y básicamente se dedicó a defender y alargar el partido. Se apostaba por llegar a los penales.

LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE



Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Después de la histórica victoria de España se dieron grandes polémicas entre los jugadores. Hubo roce entre algunos futbolistas como Paredes contra García o Gavi, mientras que Rodri también se fue a los dichos contra un Otamendi que le reclamó “llorar”.

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¿Cómo quedó el ranking de los ganadores del Mundial?

Tras esta histórica final, así quedó la lista de todos los campeones del mundo en la historia:

Brasil (5 títulos)

Alemania (4 títulos)

Italia (4 títulos)

Argentina (3 títulos)

Francia (2 títulos)

Uruguay (2 títulos)

España (2 títulos)

Inglaterra (1 título)

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En síntesis: