El técnico de Portugal encontró la definición perfecta de Colombia a menos de un mes del Mundial 2026

¿Respeto absoluto o una advertencia europea? Conoce la sorpresiva y perfecta definición del DT de Portugal sobre Colombia previo al Mundial.

Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026 lo van a disputar la Selección Colombia y Portugal. No por nada ha sido el encuentro con más pedidos de entradas. Roberto Martínez, técnico del seleccionado portugués, habló al respecto y encontró la definición perfecta de la ‘Tricolor’.

Colombia y Portugal se enfrentarán el sábado 27 de junio en el estadio Hard Rock, de Miami, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. A priori, este sería el encuentro más difícil para ambas selecciones en la fase de grupos, pero… Martínez no piensa así.

“No estoy de acuerdo de que sea el partido de Colombia el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias a nivel de hacerte favorito. Nuestro partido más importante ahora en un Mundial es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado que ya practiamos en Atalanta en marzo. Respetamos mucho el talento individual de Congo”, dijo el DT de Portugal antes de encontrar la definición perfecta de la selección colombiana.

Roberto Martínez da la definición perfecta para la Selección Colombia

El DT de Portugal elogió a Colombia. (Foto: archivo particular y Getty Images)

Luego de descartar el partido ante Colombia como el más importante de la fase de grupos, Roberto Martínez encontró la deifnición perfecta para la Selección Colombia diciendo que “respetamos mucho el partido de Congo, respetamos muchísimo el partido de Uzbeskistán y después veremos si el tercer partido es un partido donde podemos estar muy acertados contra una selección muy respetada”.

No es Portugal: ¿Contra quién debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debuta ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 PM. en el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego, Luis Díaz y compañía enfrentan a la República Democrática del Congo el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M. y el último partido de la fase de grupos es frente a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M.

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