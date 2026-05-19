Roberto Martínez dio a la lista de convocados de la Selección de Portugal para el Mundial y dio viral respuesta sobre Colombia.

Roberto Martínez dio la lista de convocados de la Selección de Portugal para el Mundial 2026 y entre las preguntas que recibió, le consultaron por la Selección de Colombia. El entrenador dio sorpresiva respuesta, para algunos fue un menosprecio mientras que para otro fue respeto al rival.

“No estoy de acuerdo que sea el partido de Colombia el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias de hacerte favorito. Nuestro partido más importante es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado”, dijo Roberto Martínez, bajando importancia al partido contra los ‘cafeteros’.

La Selección de Portugal enfrenta a RD Congo en su debut, un equipo que tendrá su debut Mundialista además de contar con jugadores que distan mucho de los cracks que tiene la Selección Colombia.

“Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez, tienen aspectos que no se pueden medir, que es la ilusión, el sueño de llegar. Con Bélgica jugamos con Panamá y fue de los más difíciles que tuvimos”, recordó del 2022.

Pese a las declaraciones de Martínez, seguramente la disputa del primer lugar será entre los campeones de la Nations League y Colombia. Los portugueses van liderados por jugadores como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Joao Neves entre otros.

El fixture de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora (COL) Sede Estadio Miércoles 17 de junio Uzbekistán vs. Colombia 9:00 p. m. Ciudad de México Estadio Azteca / Banorte Martes 23 de junio Colombia vs. RD Congo 9:00 p. m. Guadalajara Estadio Akron Sábado 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p. m. Miami, Estados Unidos Hard Rock Stadium

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