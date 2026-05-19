El volante colombiano ahora mismo buscaría un nuevo equipo para seguir su carrera, tras hacer historia con el Palace.

Jefferson Lerma es la gran noticia de esta jornada después de que el jugador colombiano decidiera no renovar su contrato con el Crystal Palace y finalmente cambiará de Liga. El volante colombiano ahora se metió en planes de dos grandes equipos de España.

Lerma le dijo que no a una extensión de contrato al Palace y es que el colombiano estaría buscando cambiar de Liga y de país. Por lo cual, ahora mismo se le abren dos nuevas oportunidades para seguir su carrera y España aparece como el destino.

Según la información de Cadena Ser, Jefferson Lerma interesa a equipos como el Valencia y el Sevilla de España. El volante de la Selección Colombia seguramente cambiará de equipo después del Mundial 2026 y podrá dar otro salto en su carrera.

Valencia y Sevilla son dos históricos de España que no la pasan bien ahora mismo y por eso buscan una reestructuración total para 2026. Además, hace poco el colombiano también estuvo interesando en Brasil a Vasco Da Gama, por lo cual, se espera una “puja” de varios clubes.

Lerma fue campeón con el Palace a inicios de temporada. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, para Jefferson Lerma en este año la importancia en Crystal Palace ha bajado. El volante colombiano juega en Inglaterra desde el 2018 y justamente llegó a este país desde España cuando jugaba con el Levante y poco después se acabó marchando.

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Los números de Jefferson Lerma en esta temporada

Entre todas las competencias en esta temporada, Lerma ha tenido minutos con el Crystal Palace en un total de 47 partidos entre todas las competencias. El volante no marcó goles, pero ha dado 6 asistencias. Aún podría ser campeón la próxima semana en la Conference League.

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