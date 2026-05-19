Jhon Jader Durán se aleja del Mundial 2026 con la Selección Colombia, después de que el jugador no esté entrenando con los convocados.

Jhon Jader Durán es uno de los 55 jugadores de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. El delantero colombiano podría pelear por un lugar para llegar a la Copa del Mundo, sin embargo, ahora se ve poco probable por este detalle que revelaron desde Win Sports.

Ya hay jugadores entrenando con la Selección Colombia y con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, donde se destaca que Durán no está. El futbolista está en Colombia, incluso fue visto en el partido de Envigado. Pero ahora mismo no está a las órdenes de Néstor Lorenzo.

De acuerdo a la revelación de Sheyla García en Win Sports, Jhon Jader Durán no está entrenando con Néstor Lorenzo. El delantero ahora mismo no entra en planes de los jugadores que concentran en Medellín y por ende se empieza a alejar de la chance mundialista.

Además, se espera que Lorenzo confirme la lista de los 26 jugadores que van al Mundial en los siguientes días y si Jhon Jader no está entrenando es un problema para el jugador y para el DT. Por lo cual, lo más probable es que finalmente se quede fuera.

Durán está cada vez más lejos de ir al Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El caso de Jhon Jader Durán claramente ejemplifica que no todos los 55 jugadores de la prelista van a llegar a Medellín para entrenar y ganarse un lugar con Lorenzo e ir a la Copa del Mundo. Llegará una cantidad mucho menor con la que contaría el DT.

Publicidad

Los números de Jhon Durán con Néstor Lorenzo

Con Néstor Lorenzo como DT, Jhon Durán jugó un total de 17 partidos con la Selección Colombia, entre amistosos y oficiales de distintas competencias. Marcó 3 goles. Fue con Lorenzo con el DT que tuvo su estreno como jugador de la máxima en ‘La Sele’.

¿Hubo pelea entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo?

En medio de las Eliminatorias rumbo a este Mundial 2026 se había revelado que Jhon Durán habría tenido un problema grave con Néstor Lorenzo y otros jugadores. Esto nunca fue confirmado, pero sí muy desmentido por todas las partes.

Encuesta¿Si fueras Néstor Lorenzo qué hicieras? ¿Si fueras Néstor Lorenzo qué hicieras? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Jhon Jader Durán se encuentra en Colombia, pero no entrena con el equipo de Lorenzo.

se encuentra en Colombia, pero no entrena con el equipo de Lorenzo. Tres goles en 17 partidos registra el delantero bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

registra el delantero bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. Cincuenta y cinco jugadores integran la prelista de Colombia para la Copa del Mundo 2026.