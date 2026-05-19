Conoce cuál fue el sorpresivo primer mensaje de James Rodríguez luego de que Portugal anunciara su lista de convocados para el Mundial 2026.

Un suspiro de aliento y ya se empieza sentir en el ambiente lo cerca que está el inicio del Mundial 2026 (11 de junio). Dos de los cuatro integrantes del Grupo K tienen novedades porque James Rodríguez publicó un primer mensaje luego de que Portugal diera a conocer los convocados a la próxima Copa del Mundo.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal, anunció una lista de 27 jugadores con la novedad que citó a cuatro arqueros. Lo más probable es que Ricardo Velho sea el descartado. No hubo grandes sorpresas en la convocatoria y las estrellas Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Dias, Vitinha y Cristiano Ronaldo, dijeron presente.

Mientras el técnico de Portugal anunciaba los convocados al Mundial 2026, James Rodríguez se unió al campamento de entrenamientos que organiza la Selección Colombia en Medellin hasta el 25 de mayo. El ’10’ no dudó en hacer público su entrenamiento con un contundente mensaje para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

James y un primer mensaje tras la convocatoria de Portugal al Mundial

James entrenando con la Selección Colombia. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

Lejos de dejarse intimidar porque Portugal anunció a todas sus estrellas en la covocatoria al Mundial 2026, James publicó cuatro fotografías del inicio de sus entrenamientos para la próxima Copa del Mundo con un contundente mensaje para todos los rivales de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial: “Preparando el objetivo”.

Post de James. (Foto: Instagram / @jamesrodirguez10)

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¿Cuándo juegan Colombia y Portugal en el Grupo K del Mundial 2026?

Será el último partido de cada país en la fase de grupos. La Selección Colombia enfrenta a Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. por la tercera fecha del Grupo K en el estadio Hard Rock, de Miami.

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