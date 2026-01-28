El técnico de Portugal señaló en público a la FIFA por perjudicar a la Selección Colombia en el Mundial

A pesar de ser rivales, le dio una lección al mundo entero. Roberto Martínez, técnico de Portugal, tuvo una charla imperdible con la emisora ‘Caracol Radio’ y una de las declaraciones que más sorprendió fue cuando señaló en público a la FIFA por perjudicar a la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Las balotas empezaron a salir y los dioses del fútbol depararon que Colombia quedara con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia. Martínez tenía algo que decir al respecto.

El Mundial 2026 no solo será el primero de la historia que tenga 48 selecciones participantes y una ronda de dieciseisavos de final; también es la primera edición que cuenta con tres países anfitriones, y esto perjudicó a la Selección Colombia, según el técnico de Portugal.

El reclamo público del DT de Portugal a FIFA por la Selección Colombia

Roberto Martínez habló de la Selección Colombia. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Un análisis muy positivo porque ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera tres anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote (bombo) uno. Para mí es una selección top; creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia y una claridad del entendimiento que tiene aquel vestuario que le hace un equipo supercompetitivo. Con una gran facultad, que es ser muy camaleónico en relación a lo que tiene que trabajar y lo que quiere utilizar”, le dijo Roberto Martínez a ‘Caracol Radio’.

Roberto Martínez reveló el problema que tendrán ante Colombia en el Mundial

En vísperas de lo que será el partido que los enfrentará el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, el técnico de Portugal señaló el grave problema que tendrán ante Colombia: “La verdad que es una selección de admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami, en un momento muy exigente a nivel de temperaturas y que puede claramente darnos una idea muy clara de dónde nos encontramos ambas selecciones en el ámbito mundial”.

