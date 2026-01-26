Antes de enfrentar a Colombia, el DT de Portugal confesó la debilidad que tienen Cristiano Ronaldo y compañía

El gran duelo del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se empezó a calentar. Roberto Martínez, técnico de Portugal, no dudó y confesó la debilidad que tienen Cristiano Ronaldo y compañía antes de enfrentar a la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Colombia y Portugal jugarán el sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y aunque ambas selecciones podrían llegar clasificadas a los dieciseisavos de final, Martínez empezó a dar pistas sobre por qué no la pueden pasar nada bien contra la ‘Tricolor’.

La Selección de Portugal jugará dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA contra México (28 de marzo) y Estados Unidos (31 de marzo). ¿Rivales parecidos a la selección colombiana para empezar a prepararse? Roberto Martínez le respondió a la emisora ‘Caracol Radio’ con unas palabras sobre Cristiano Ronaldo y compañía que sorprendieron a todos.

El técnico de Portugal confesó la debilidad que tienen frente a la Selección Colombia

Cristiano y Martínez enfrentarán a Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images y archivo particular)

“Somos una selección que estamos más acostumbrados a jugar contra la selecciones europeas, entonces es muy bienvenido poder tener estilos y culturas diferentes para la preparación del Mundial. Con todo eso sabemos que la selección colombiana es muy específica, es una selección que está en altísimo, altísimo nivel. Entonces, los adversarios de marzo (México y Estados Unidos) no están pensados en una selección en general, si no más en nuestra preparación, y poder llegar a las últimas decisiones en cuanto a lista que vamos a presentar en mayo”, le dijo el DT de Portugal a ‘Caracol Radio’ para dejar claro que no están acostumbrados a jugar contra equipos como Colombia.

ver también Una palabra: La primera reacción de James Rodríguez tras conocerse la oferta que le hizo Millonarios

Los otros dos rivales de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026

No solo jugará contra Portugal. La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. y en la segunda fecha del Grupo K enfrentará al ganador del repechaje intercontinental entre Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia el martes 23 del mismo mes a las 9:00 P.M.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién terminará en una mejor posición en el Grupo K del Mundial 2026? ¿Quién terminará en una mejor posición en el Grupo K del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen