FIFA: El presidente Gianni Infantino predice qué pasará entre Colombia y Portugal en el Mundial

Uno de los grandes duelos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá a la Selección Colombia enfrentando a Portugal en la última fecha de la fase de grupos del Grupo K, así que el presidente de la FIFA Gianni Infantino no dudó en predecir qué pasará.

La Selección Colombia terminó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 tras lograr siete victorias, cuatro derrotas y siete empatesr. Con Luis Díaz como goleador (7 anotaciones), fueron la segunda mejor ofensiva de la Eliminatoria tras anotar 28 goles.

Portugal también llegó a la Copa del Mundo 2026 con paso firme, clasificó en el primer lugar del Grupo F y promedió por partido 3.3 goles. Además de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Bruno Fernandes son las principales figuras que enfrentarán a la Selección Colombia. ¿Se cumplirá la predicción del presidente de la FIFA?

La predicción del presidente de la FIFA sobre Colombia vs. Portugal en el Mundial

Infantino habló del duelo Colombia vs. Portugal en el Mundial. (Foto: Getty Images y Gemini)

“Todo el mundo en Colombia y en el mundo (quiere ir a ese partido). Como 30 millones de personas que quieren ir a este partido, es espectacular. Es algo increíble y la verdad lo vamos a disfrutar. Las demandas que tenemos para las entradas, lo boletos o billetes para los partidos son increíbles. Más de 500 millones por los 104 partidos, 16 ciudades anfitrionas, 48 países. El mundo se va a parar durante 39 días“, afirmó Gianni Infantino para predecir que el partido entre la Selección Colombia y Portugal va a paralizar el mundo y se va a disfrutar.

Día y hora del partido de la Selección Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

Con la posibilidad que ambas selecciones lleguen clasificadas porque es la última fecha del Grupo K, la Selección Colombia enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio en el estadio Hard Rock, de Miami, a partir de las 6:30 P.M. hora colombiana.

