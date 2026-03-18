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Mundial 2026

México podría recibir más partidos del Mundial 2026: la jugada de su presidente Claudia Sheinbaum

El gobierno de México se refirió a la posibilidad de albergar los tres partidos de la fase de grupos de Irán.

Por Germán Carrara

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Claudia Sheinbaum, presidente de México, admitió que se está hablando con la FIFA para que reciban los partidos del Mundial que Irán debe jugar por la fase de grupos.
Claudia Sheinbaum, presidente de México, admitió que se está hablando con la FIFA para que reciban los partidos del Mundial que Irán debe jugar por la fase de grupos.

El gobierno de Irán ya advirtió que está en conversaciones con las autoridades de la FIFA para trasladar sus tres partidos de la fase de grupos, que están programados para llevarse a cabo en los Estados Unidos, a alguna de las otras dos sedes de la Copa del Mundo 2026, preferentemente a CDMX, Guadalajara o Monterrey, las tres ciudades disponibles de México.

Sin embargo, la entidad que preside Gianni Infantino fue determinante para señalar que, a esta altura, no es posible cambiar el cronograma que quedó confeccionado el pasado 6 de diciembre, horas después del sorteo que se realizó en Washington, con el cual quedó establecido cada paso no solo de la primera fase, sino también de las instancias de eliminación hasta la Final.

”La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, publicó The Athletic, respecto a la respuesta que habría recibido por parte de la FIFA al consultarles por el requirimiento que presentó Irán.

No obstante, Claudia Sheinbaum, la presidente de México, admitió que los diferentes entes implicados están evaluando esta posibilidad para evitar cualquier tipo de inconveniente que se pueda dar con la visita del seleccionado iraní a territorio estadounidense, en medio del conflicto bélico que se desató entre amboos países el pasado 28 de febrero.

“Se está viendo y en su momento lo informaría. México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí informaríamos”, declaró la máxima autoridad del país azteca, frente a lo que también anunció el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, sobre los dichos de Donald Trump: “Ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní”.

Los partidos de Irán en la Copa del Mundo 2026

El seleccionado de la República Islámica de Irán compartirá el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. A los dos primeros tiene pautado enfrentarse en el SoFi Stadium de Inglewood, California, los días 15 y 21 de junio, mientras que con el restante tiene establecido medirse en el Lumen Field de Seattle el 26 del mismo mes.

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