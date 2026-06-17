¡Jugó contra Ecuador! Seleccionado de Costa de Marfil fue detenido por presunto amaño de partidos

Revelan que uno de los jugadores de la Selección de Costa de Marfil fue detenido por supuesto amaño de partidos.

Un escándalo estalla en el Mundial 2026 y este involucra a una de las selecciones del mismo grupo de la Selección de Ecuador. Y es que un jugador de Costa de Marfil fue detenido por supuesto amaño de partidos: Elye Wahi.

La detención fue el 29 de mayo, sin embargo recién salió a la luz pública este 17 de junio. El medio The Athletic lo revela citando fuentes anónimas, señalando al jugador como protagonista de la investigación.

El partido que está bajo investigación fue el encuentro del Niza de Francia y Metz y las autoridades están haciendo averiguaciones si la tarjeta amarilla que recibió el jugador fue adrede.

El medio revela incluso que Elye Wahi fue arrestado luego de que anotara dos goles en la victoria contra el St. Etienne, inmediatamente después fue puesto a disposición de las autoridades.

La LFP alertó a las autoridades después de que los encargados de la supervisión de apuestas detectaran un volumen inusualmente elevado de apuestas realizadas a nivel internacional sobre la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla en el mencionado partido.

Las posibles sanciones para Elye Wahi si es encontrado culpable por amaño de partidos

Ely Wahi podría ser suspendido por dos años, así como inhabilitado de por vida, así mismo la FIFA establece posibles multas tanto a club como a jugador, así como descensos para equipos involucrados.

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Elye Wahi en el debut del Mundial vs. Ecuador. Foto: Getty.

En resumen