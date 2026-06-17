¡Jugó contra Ecuador! Seleccionado de Costa de Marfil fue detenido por presunto amaño de partidos

Un escándalo estalla en el Mundial 2026 y este involucra a una de las selecciones del mismo grupo de la Selección de Ecuador. Y es que un jugador de Costa de Marfil fue detenido por supuesto amaño de partidos: Elye Wahi.
La detención fue el 29 de mayo, sin embargo recién salió a la luz pública este 17 de junio. El medio The Athletic lo revela citando fuentes anónimas, señalando al jugador como protagonista de la investigación.
El partido que está bajo investigación fue el encuentro del Niza de Francia y Metz y las autoridades están haciendo averiguaciones si la tarjeta amarilla que recibió el jugador fue adrede.
El medio revela incluso que Elye Wahi fue arrestado luego de que anotara dos goles en la victoria contra el St. Etienne, inmediatamente después fue puesto a disposición de las autoridades.
La LFP alertó a las autoridades después de que los encargados de la supervisión de apuestas detectaran un volumen inusualmente elevado de apuestas realizadas a nivel internacional sobre la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla en el mencionado partido.
Las posibles sanciones para Elye Wahi si es encontrado culpable por amaño de partidos
Ely Wahi podría ser suspendido por dos años, así como inhabilitado de por vida, así mismo la FIFA establece posibles multas tanto a club como a jugador, así como descensos para equipos involucrados.
Sin excusas: La abismal diferencia entre el salario de Sebastián Beccacece y el DT de Curazao
Elye Wahi en el debut del Mundial vs. Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Escándalo en el Mundial 2026: El delantero de Costa de Marfil, Elye Wahi, enfrenta una grave investigación por presunto amaño de partidos, tras haber sido detenido el pasado 29 de mayo.
- El motivo: Las autoridades francesas indagan si Wahi forzó intencionadamente una tarjeta amarilla durante un partido entre el Niza y el Metz, tras detectarse un volumen inusualmente alto de apuestas internacionales sobre esa acción específica.
- Posibles consecuencias: De ser hallado culpable, el jugador se expone a sanciones severas que incluyen una suspensión de hasta dos años o incluso la inhabilitación de por vida para ejercer el fútbol profesional. Además, la normativa de la FIFA contempla multas económicas significativas para el jugador y su club, e incluso sanciones deportivas drásticas como el descenso administrativo para los equipos implicados.