Sin excusas: La abismal diferencia entre el salario de Sebastián Beccacece y el DT de Curazao

La Selección de Ecuador se enfrenta a Curazao y hay una diferencia grande entre los salarios de Sebastián Beccacece y Dick Advocaat.

La Selección de Ecuador tendrá su segundo partido en el Mundial 2026 contra la debutante Curazao. La selección caribeña es uno de los planteles más modestos del Mundial, y esto se ve no solo en el valor de los planteles, si no también en los salarios de los entrenadores.

Sebastián Beccacece cobra cerca de 2.4 millones de dólares al año, mientras que Dick Advocaat percibe ‘apenas’ 96 mil dólares al año. Esto significa que al mes, el cuerpo técnico del argentino percibe más que el DT de Curazao en el año.

Dick Advocaat es un DT que ha hecho su carrera en Europa a nivel de clubes y también ha tenido experiencia en selecciones. Lleva cuatro años en Curazao con 12 victorias, 6 empates y 5 derrotas en 23 partidos.

Este será el tercer seleccionado diferente al que dirige en una Copa del Mundo, habiendo comandado previamente a los Países Bajos y a Corea del Sur. Con la Naranja Mecánica llegó a semis de la Euro 2004.

El salario del DT es repartido entre su asistente técnico, su jefe médico y su jefe de prensa, no es la primera vez que acepta salarios simbólicos destinados a su cuerpo técnico o inferiores juveniles, ya lo hizo en el ADO Den Haag.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

Publicidad

Dick Advocaat – Selección Curazao, en el debut.

En resumen