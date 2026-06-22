En qué puesto del Ranking FIFA está Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Austria enfrenta a Argentina en el Mundial 2026 en la segunda fecha del grupo J. El equipo europeo es uno de los rivales más importantes para Argentina en esta zona de grupos, y uno de los que promete ser un duro muro para los campeones del mundo.

¿En qué puesto del Ranking FIFA está Austria?

Ahora mismo en el ranking, la Selección de Austria se encuentra en el lugar 23 del ranking de la FIFA, pero si consigue un empate contra Argentina podría llegar al puesto 20 o si llega a una histórica victoria también alcanzaría un mejor lugar y entraría entre los mejores 20 del mundo.

Austria llegó a este Mundial después de clasificar de manera directa en las Eliminatorias de la UEFA. Los austriacos regresaron a la Copa del Mundo 28 años después y quieren dar la gran sorpresa en este torneo.

Austria actualmente es la número 23 del mundo en el ranking FIFA. (Foto: GettyImages)

Para este Mundial, Austria también tiene una de las mejores generaciones de estos últimos años. Liderado por jugadores como David Alaba, Alexander Schlager, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer.

El valor de mercado de Austria

Austria llega a este Mundial con un valor de mercado de 245.22 millones de euros. Es uno de los equipos europeos que tiene uno de los precios más bajos de todo el torneo.

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En síntesis: