El arquero del RB Salzburgo es la gran esperanza de Austria para llegar a los 16avos en el Mundial 2026.

A los 30 años, Alexander Schlager es la gran figura del arco de Austria para este Mundial 2026 y uno de los jugadores más importantes de un equipo que quiere dar la sorpresa en esta Copa del Mundo. Ya el portero demostró un gran nivel el debut contra Jordania y ahora se mide a los campeones del Mundo, Argentina.

Quién es Alexander Schlager: perfil, edad, dónde juega y vida personal del arquero de Austria

Alexander Schlager llega a este Mundial 2026 tras una temporada regular en su natal Austria con el poderoso RB Salzburgo, donde recibió un total de 64 goles. No ganó el campeonato. pero se puso en el radar de la Selección. Ahora está jugando su segundo partido en la Copa del Mundo.

Schlager fue de los mejor en el debut de Austria. (Foto: GettyImages)

Schlager no tiene un gran recorrido internacional por diferentes Ligas de Europa, es más el portero hizo toda su carrera tapando en Austria, en equipos locales, lleva jugando en el Salzburgo desde la temporada 2023, donde llegó tras su paso por el LASK.

Austria vuelve al Mundial 28 años después. (Captura de pantalla)

El camino de Schlager en la Selección de Austria no ha sido fácil, pero el portero se pudo ganar su lugar como titular en 2025, en clasificatoria de la Nations League. Desde ese momento se volvió un fijo en el once titular y no le pudieron bajar el puesto.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Alexander Schlager?

Nombre completo: Alexander Schlager

Alexander Schlager Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1996.

1 de febrero de 1996. Edad actual: 30 años.

30 años. Lugar de nacimiento: Salzburg, Austria

Schlager ante Jordania tuvo un total de 3 atajadas en lo que fue su debut en el Mundial 2026, le lograron meter 1 gol, pero el portero se llevó en ese encuentro una calificación superior a los 7 puntos siendo una de las grandes figuras de todo el encuentro.

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Estadísticas y presente en el RB Salzbugo

Club actual: RB Salzburgo

RB Salzburgo Temporada 2025/2026 en la Bundesliga de Austria: 45 partidos, 64 goles recibidos, 7 arcos en 0. 4.260′ minutos en cancha

45 partidos, 64 goles recibidos, 7 arcos en 0. 4.260′ minutos en cancha Fue de los arqueros más goleados en todo el torneo en esta temporada

Temporada 2024/2025 en la misma liga: 27 partidos y 37 goles recibidos. Sumó más de 2.436′ minutos.

27 partidos y 37 goles recibidos. Sumó más de 2.436′ minutos. Balance global en el club: 113 partidos, 140 goles recibidos, 33 arcos en 0.

La presencia del portero en el Salzburgo fue mejorando en los últimos años, primero entró en la rotación hasta que en el último año se pudo adueñar de un lugar como titular.

El camino de Alexander Schlager en la Selección de Austria

Debut con la selección mayor: 15 de noviembre de 2019.

15 de noviembre de 2019. Europa 2021 y 2024: Suplente en todo el torneo en 2021, operado de la rodilla en 2024.

Suplente en todo el torneo en 2021, operado de la rodilla en 2024. UEFA Nations League 2024: 4 partidos, 4 goles recibidos 2 arcos en 0.

4 partidos, 4 goles recibidos 2 arcos en 0. Partidos recientes con Austria: 3 a 1 contra Jordania, jugó los 90 minutos en el debut.

3 a 1 contra Jordania, jugó los 90 minutos en el debut. Mundial 2026: integró la prelista de 55 jugadores y luego la convocatoria final.

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Este es el primer torneo grande que Schlager está jugando con la Selección de Austria, puesto que, en la Eurocopa de 2021 fue suplente, mientras que en 2024 estaba operado de la rodilla y ni siquiera fue parte de la convocatoria para jugar ese torneo.

Cotización, contrato y trayectoria reciente de Alexander Schlager

Llegada a RB Leipzig: 1 de julio de 2023.

1 de julio de 2023. Contrato vigente: hasta el 30 de junio de 2027.

hasta el 30 de junio de 2027. Estatura: 1.88 m.

1.88 m. Perfil: diestro.

diestro. Valor de mercado: actualmente su pase está cotizado en 2 millones de dólares

2 millones cuesta el pase de Schlager. (Captura de pantalla)

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Premios de Alexander Schlager y vida personal

El arquero fue nombrado en 2 ocasiones como el portero del año en Austria. Primero fue en su gran irrupción con la camiseta LASK en la temporada 2019/2020. Y luego ganó un segundo premio con el RB Salzburgo en su primera temporada 2023/2024.

Se declara fan de Cristiano Ronaldo

En la previa del partido contra Lionel Messi y de posiblemente ser el arquero que reciba el gol que lo convierta en el máximo goleador de los mundiales al argentino, Schlager se declaró hincha de Cristiano Ronaldo. Confesó que el estilo del portugués le gusta más. “En principio soy más de Cristiano Ronaldo“, confesó tras la victoria ante Jordania.

En síntesis:

Alexander Schlager , arquero de 30 años, es la gran figura de Austria en el Mundial.

, arquero de 30 años, es la gran figura de Austria en el Mundial. El portero juega en el RB Salzburgo , donde recibió 64 goles en 45 partidos.

, donde recibió 64 goles en 45 partidos. El pase actual de Alexander Schlager está cotizado en 2 millones de dólares.