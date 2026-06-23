EN VIVO Y GRATIS HOY Portugal de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán con la obligación de ganar para seguir en el Mundial 2026.

La Selección de Portugal juega la segunda fecha del Mundial 2026 contra Uzbekistán, encuentro que tiene toda la presión para los de Cristiano Ronaldo . Si los lusos no ganan, complican seriamente sus chances de avanzar a los 16vos de final.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.