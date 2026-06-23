Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial

EN VIVO Y GRATIS HOY Portugal de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán con la obligación de ganar para seguir en el Mundial 2026.

EN VIVO Y GRATIS HOY Portugal de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026
EN VIVO Y GRATIS HOY Portugal de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Mundial 2026

La Selección de Portugal juega la segunda fecha del Mundial 2026 contra Uzbekistán, encuentro que tiene toda la presión para los de Cristiano Ronaldo. Si los lusos no ganan, complican seriamente sus chances de avanzar a los 16vos de final.

Ver también

Molestó a muchos: Lo que hizo Moisés Caicedo luego del empate entre Ecuador vs. Curazao

Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa
Defensas: João Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Nuno Mendes
Medios: João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
Delantero: Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo

¡Arranca la previa!

Arranca la previa, la Portugal de Cristiano Ronaldo con toda la presión vs. Uzbekistán.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones