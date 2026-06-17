EN VIVO Y GRATIS Portugal vs. RD Congo por la fecha 1 del Mundial 2026

La Selección de Portugal arranca su Mundial 2026 contra los debutantes RD Congo. Cristiano Ronaldo acompaña a otros cracks como Vitinha, Nuno Mendes, Bernardo Silva en esta primera jornada.
Mundial 2026
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La Portugal de Cristiano Ronaldo arranca su camino en el Mundial 2026 contra RD Congo, última chance del portugués de ganar el torneo.
Posible alineación de Portugal
Portero: Diogo Costa
Defensas: Mateus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes
Centrocampistas: João Neves, Vitinha
Mediapuntas: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto
Delantero: Cristiano Ronaldo
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