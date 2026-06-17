EN VIVO Y GRATIS Portugal vs. RD Congo por la fecha 1 del Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo arranca su camino en el Mundial 2026 contra RD Congo, última chance del portugués de ganar el torneo.

La Selección de Portugal arranca su Mundial 2026 contra los debutantes RD Congo. Cristiano Ronaldo acompaña a otros cracks como Vitinha , Nuno Mendes , Bernardo Silva en esta primera jornada.

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.