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Mundial 2026

EN VIVO Y GRATIS Portugal vs. RD Congo por la fecha 1 del Mundial 2026

La Portugal de Cristiano Ronaldo arranca su camino en el Mundial 2026 contra RD Congo, última chance del portugués de ganar el torneo.

EN VIVO Y GRATIS Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026
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La Selección de Portugal arranca su Mundial 2026 contra los debutantes RD Congo. Cristiano Ronaldo acompaña a otros cracks como Vitinha, Nuno Mendes, Bernardo Silva en esta primera jornada.

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Posible alineación de Portugal

Portero: Diogo Costa

Defensas: Mateus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes

Centrocampistas: João Neves, Vitinha

Mediapuntas: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto

Delantero: Cristiano Ronaldo

¡Arranca la previa!

¡Comienza la previa del partido! Portugal vs. RD Congo por la fecha 1 del Mundial 2026

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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