Felipe Caicedo pone a este jugador de Ecuador en Real Madrid después de vencer a Alemania en el Mundial 2026

Felipe Caicedo pide que Real Madrid vaya a fichar a este jugador después de su gran partido ante Alemania.

Varios jugadores de Ecuador sacaron la nota alta en el partido contra Alemania después de una histórica victoria que es de los mejores momentos de esta Copa del Mundo. Uno de ellos fue Joel Ordóñez, que ya tiene enamorada a media Europa.

El central hizo uno de los mejores partidos de su carrera vistiendo la camiseta de Ecuador, y eso hizo que hasta Felipe Caicedo advierta que con ese rendimiento el jugador ecuatoriano se vendió al Real Madrid ya. Ordóñez frenó todas las embestidas de Alemania.

“Joel Ordóñez hoy se vendió al Real Madrid”, escribió la leyenda ecuatoriana en un mensaje que fue apoyado por los aficionados. Justamente Ordóñez destacó en cancha donde también estaba un jugador de Real Madrid en la defensa como es Antonio Rudiger.

Ordóñez también estuvo puntual en diferentes cortes que hicieron a la defensa de Ecuador una muralla contra una Alemania que nunca pudo incomodarlo más allá del primer gol. Junto a Pacho se nota muy seguro el futbolista que ahora juega en el Brujas.

El mensaje de Felipe Caicedo a Joel Ordóñez. (Foto: Captura de pantalla)

Joel Ordóñez podría ser uno de los jugadores ecuatorianos que cambie de equipo en la siguiente temporada. El central ecuatoriano ahora mismo interesa a equipos grandes de Europa que lo vienen siguiendo en toda esta edición de la Copa del Mundo.

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Los equipos que quieren a Joel Ordóñez

Joel Ordóñez se ha metido en planes de equipos como Juventus, Tottenham, PSG, Liverpool, y otros que lo vienen siguiendo. Real Madrid no ha estado cerca del jugador, pero un mercado de fichajes donde los centrales siempre gustan podría darse el movimiento.

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