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Felipe Caicedo y el entrenador que quiere para Barcelona SC en lugar de César Farías

Felipe Caicedo volvió a cuestionar a Barcelona bajo el mando de César Farías y esta vez hasta dio el nombre de un DT que le gustaría.

Felipe Caicedo y el entrenador que quiere para Barcelona SC en lugar de César Farías
Felipe Caicedo y el entrenador que quiere para Barcelona SC en lugar de César Farías

Barcelona SC volvió a dejar puntos en LigaPro el fin de semana y entre los críticos habituales está Felipe Caicedo. El histórico delantero volvió a apuntar contra César Farías y vuelve a proponer a un nuevo DT.

En redes sociales le preguntaron a Felipe Caicedo si traería a Guillermo Almada de regreso a Barcelona si fuera presidente del club, a lo que el ex delantero contó: “Me gusta mucho”.

Lo curioso es que el aficionado le preguntó si fuera el DT escogido si es que ‘Felipao’ fuera el presidente del club. Se conoce que el ex Barcelona, SS Lazio, Espanyol entre otros tiene en sus planes ser presidente de Barcelona.

Días atrás desde Guayaquil City FC también querían contar con Felipe Caicedo pero con la posibilidad de que regrese a la actividad. Mientras tanto, Felipao sigue con el desarrollo de su empresa.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Caicedo jugó poco más de 600 minutos en el 2025 previo a su retiro.

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En resumen

  • Felipe Caicedo propone a Guillermo Almada como entrenador ideal para el equipo de Barcelona SC.
  • El ex delantero Felipe Caicedo tiene planes futuros de convertirse en presidente del club.
  • Felipe Caicedo registró 3 goles en 20 partidos disputados durante la temporada 2025.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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