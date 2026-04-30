Tras el fracaso en Copa Libertadores: Felipe Caicedo revela como “salvar” a Barcelona SC

Barcelona SC se llevó un durísimo fracaso en la Copa Libertadores, tras una nueva derrota contra Universidad Católica y casi estar eliminado de todos los torneos de CONMEBOL. Por lo cual, Felipe Caicedo dio una alternativa para terminar salvando al club o “reseteándolo”.

En redes sociales, tras la derrota ante Católica, Felipe Caicedo fue muy contundente y habló de todos los fracasos que tendrá el club. “BSC está destinado a fracasar año tras año hasta que no se resetee y vuelva a empezar”, comentó el ex jugador.

Ante la palabra “resetear”, le consultaron a Felipe Caicedo que significa esa palabra para el mundo Barcelona SC, y el delantero fue claro: “SAD”, respondió. Estas siglas hacen referencia al modelo de Sociedad Anónima Deportiva, que es como se manejan grandes equipos del mundo.

Esta postura de Felipe Caicedo también llega en el contexto, donde el ex jugador se ha levantado como un posible candidato a la presidencia de Barcelona SC en los próximos años. ‘Felipao’ es muy crítico con la actual directiva y con el actual momento que vive el club.

En Barcelona SC hay una directiva que aún debe cumplir un periodo, sin embargo, los socios e hinchas han mostrado gran “enojo” en redes sociales y han pedido la salida del actual directorio. El presidente, Antonio Álvarez, a diferencia de otros momentos, no ha salido a dar declaraciones públicas.

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Los números de Felipe Caicedo como jugador de Barcelona SC

Felipe Caicedo también fue jugado de Barcelona SC en el 2025 y también es una muestra de lo mal que viene el proyecto del club. ‘Felipao’ solo jugó 20 partidos, marcando 3 goles. Estuvo en cancha poco más de 600 minutos, y pasó lesionado la mayoría del tiempo.

La tabla de posiciones del grupo de Barcelona SC en Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6 U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 0 0 3 1 6 -5 0

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En síntesis:

Felipe Caicedo propone el modelo de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para reestructurar al club.

propone el modelo de para reestructurar al club. El delantero registró 3 goles en 20 partidos con Barcelona SC durante la temporada 2025.

con Barcelona SC durante la temporada 2025. La derrota ante Universidad Católica dejó al equipo cerca de la eliminación en torneos CONMEBOL.