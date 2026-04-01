Una vez más queda claro que no todos quedaron conformes con lo mostrado por la Selección de Ecuador bajo el mando de Sebastián Beccacece. Esta vez Felipe Caicedo volvió a arremeter contra el DT argentino.

“A Ecuador le falta un DT ganador con jerarquía”, escribió el delantero ecuatoriano, una vez más criticando la forma de juego defensivo y sin creatividad que mostró Ecuador vs. Países Bajos.

No es la primera vez que un referente de la ‘Tri’ pide un cambio de entrenador, ya en su momento otros nombres como Jefferson Montero, Iván Hurtado entre otros también cuestionaron.

En redes un hincha le consultó a Felipao, convocado con Ecuador hasta el 2017, si la Tri debía cambiar de DT para el Mundial, a lo que contestó que no porque ya “no hay tiempo” para un nuevo proceso.

Como DT de la Selección de Ecuador, Beccacece ha sumado un total de 17 de partidos, entre encuentros de Eliminatorias y amistosos. Ha ganado un total de 6 partidos, empatado 10 y terminó perdiendo solo 1. Su equipo ha marcado 14 goles y solo ha recibido 5.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en mayo y junio 2026 dos amistosos finales antes de ir al Mundial. La idea es que la ‘Tri’ se despida con su gente por lo que Guayaquil y Quito se perfilan como sede.

En resumen