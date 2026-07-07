FIFA castigó a Colombia después de la derrota con Suiza en octavos del Mundial: El motivo

Conoce los detalles y el motivo por el que la FIFA castigó a Colombia tras su dolorosa derrota ante Suiza en los octavos del Mundial 2026.

La Selección Colombia disputó ante Suiza el último partido de los octavos de final del Mundial 2026 y, a pesar de la victoria, la derrota no fue la única mala noticia, ya que se conoció el motivo por el cual FIFA lo va a castigar.

A priori, Colombia era un poco más favortia que Suiza para las casas de apuestas, pero el partido fue tan luchado que no solo tuvo que irse a la prórroga. Dos jugadores colombianos tuvieron que cometer infracciones, fueron amonestados y le dieron el argumento a la FIFA para que casigue a la ‘Tricolor’.

El castigo de FIFA a Colombia después de la derrota con Suiza

Dávinson Sánchez y Cedric Itten. (Foto: Getty Images)

Debido a las tarjetas amarillas de Luis Suárez y Dávinson Sánchez en los octavos de final del Mundial 2026, el Comité Disciplinario de la FIFA casitgara a la Selección Colombia con una multa de 20.000 dólares, según estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario.

En síntesis