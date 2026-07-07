FIFA castigó a Colombia después de la derrota con Suiza en octavos del Mundial: El motivo

La Selección Colombia disputó ante Suiza el último partido de los octavos de final del Mundial 2026 y, a pesar de la victoria, la derrota no fue la única mala noticia, ya que se conoció el motivo por el cual FIFA lo va a castigar.
A priori, Colombia era un poco más favortia que Suiza para las casas de apuestas, pero el partido fue tan luchado que no solo tuvo que irse a la prórroga. Dos jugadores colombianos tuvieron que cometer infracciones, fueron amonestados y le dieron el argumento a la FIFA para que casigue a la ‘Tricolor’.
El castigo de FIFA a Colombia después de la derrota con Suiza
Dávinson Sánchez y Cedric Itten. (Foto: Getty Images)
Debido a las tarjetas amarillas de Luis Suárez y Dávinson Sánchez en los octavos de final del Mundial 2026, el Comité Disciplinario de la FIFA casitgara a la Selección Colombia con una multa de 20.000 dólares, según estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario.
En síntesis
- Selección Colombia jugó contra Suiza en octavos de final del Mundial 2026.
- Luis Suárez y Dávinson Sánchez fueron amonestados con tarjeta amarilla en el encuentro.
- 20.000 dólares de multa impondrá la FIFA a Colombia, según su Código Disciplinario.