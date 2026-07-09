Marruecos pierde a su goleador del Mundial 2026 ante Francia para cuartos de final

Francia y Marruecos abren la jornada de los cuartos de final de la Copa del Mundo en Boston. Lo harán en un encuentro que supondrá el intento de revancha por parte de los africanos de las semifinales de Qatar 2022. La ecuación será más que difícil después de que su entrenador confirmase que perderán a su goleador en lo que va del certamen. Ismael Saibari no llega.

“Salvo Saibari, todo el mundo está disponible. Después, por supuesto, habrá que elegir a los jugadores que estén al cien por cien. Pero todo el mundo está disponible para el partido, salvo Saibari, para quien el partido llega demasiado pronto. Pero no está descartado para el resto de la competición, espero”, palabras de Mohamed Ouahbi en una rueda de prensa marcada por las preguntas alrededor del estado físico de sus hombres.

Mohamed Ouahbi defendió su colectivo y habló de la necesidad de sacar adelante el partido con los menos habituales. Marruecos llega al límite: “Cuando quieres llegar muy lejos en una competición como el Mundial, necesitas a todo el mundo, y los jugadores que no tienen la ocasión de empezar el partido saben muy bien que tienen la ocasión de terminarlo y de terminarlo de la mejor manera. Por lo tanto, tenemos muchos, muchos jugadores hoy que empiezan bien los partidos cuando los empiezan, y otros que, cuando tienen que entrar, también marcan la diferencia”.

Los Leones del Atlas son la única selección de África que se encuentra presente a estas alturas del certamen. Lo hacen igualmente como una de las dos participantes que no tienen pasaporte europeo en una Copa del Mundo donde nuevamente la UEFA domina. Marruecos no podrá contar con un Saibari que hasta la fecha había sido absolutamente gravitacional.

Saibara no jugará ante Francia: GETTY

El mediapunta acumula hasta la fecha un total de tres goles en la presente edición de la Copa del Mundo. Es el máximo anotador de una Marruecos donde incluso ya es el futbolista con más tantos en toda la historia del país por el torneo de la FIFA. Igualó antes de lesionarse a Youssef En-Nesyri, quien haría lo propio con dichas cifras en Qatar 2022. No llegará al encuentro ante Francia y veremos si puede alcanzar unas hipotéticas semifinales ante el vencedor de la eliminatoria entre España y Bélgica.

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Saibari, la nueva joya del Bayern Múnich

A tal punto ha llegado la explosión del futbolista del PSV que el propio Bayern Múnich cerró su incorporación durante la fase de grupos de la Copa del Mundo. Más de 50 millones de euros invertirán los reyes de la Bundesliga en un mediapunta que llegará al equipo de Luis Díaz y Harry Kane con el objetivo de hacerse un hueco en la titular. Es sin dudas una de las sensaciones de la Copa del Mundo.

Con apenas 25 años encima, Saibari cruzará los dedos en las próximas horas durante el partido en Boston. La lesión que sufrió ante Canadá en la ronda de octavos de final lo saca de un compromiso ante el equipo de Didier Deschamps donde se lo entendía como el titular más determinante en ataque de Los Leones del Atlas. Su entrenador no lo espera como mínimo hasta unas hipotéticas semifinales.

Datos claves

El goleador Ismael Saibari quedó descartado en Marruecos para el partido ante Francia.

quedó descartado en Marruecos para el partido ante Francia. El atacante Ismael Saibari registra tres goles en la presente Copa del Mundo.

registra tres goles en la presente Copa del Mundo. El club Bayern Múnich cerró el fichaje del marroquí por 50 millones de euros.