Sin James y con Luis Díaz: Los 18 jugadores de la Selección Colombia que llegarán al Mundial 2030

Conoce la proyección de los 18 jugadores de la Selección Colombia, liderados por Luis Díaz, que llegarán al Mundial 2030 tras la era de James.

¿Pasar la escoba y limpiar a todos o mantener una base? La Selección Colombia quedó eliminada ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 y llegó un análsis con inteligencia artificial que determinó, con base la edad competitiva que tendrán, los 18 jugadores de la ‘Tricolor’ que llegarán a la Copa Mundial FIFA 2030.

Con una lista que podría llegar hasta once jugadores y que lidera James Rodríguez, tendría 39 años cumplidos en pleno Mundial 2030, la IA ‘Gemini’ descarta nombres como David Ospina, Camilo Vargas, Deiver Machado, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Johan Mojica y Santiago Arias, para la próxima Copa del Mundo.

A pesar de que Luis Díaz tuvo un nivel bajo en el Mundial 2026 y terminó con un gol, una asistencia y una calificación promedio de 6.98, según el portal ‘Sofa Score’, lidera la lista de los 18 jugadores que por su edad llegarán al Mundial 2030 con posibilidades de ser convocados.

Los 7 veteranos vigentes de la Selección Colombia que llegarán al Mundial 2030

James Rodríguez y Luis Díaz en el Mundial. (Foto: X / @FCBayernXtra)

Luis Díaz y Willer Ditta lideran la lista de los jugadores que llegarán de 33 años al Mundial 2030. Catalogados como ‘veteranos vigentes’ para ese entonces, la inteligencia artificial ‘Gemini’ sumó a Davinson Sánchez y Daniel Muñoz a este listado, ya que tendrán 34 años en la próxima Copa del Mundo. ¿Falta alguien más? Sí, Álvaro Montero, Jefferson Lerma y Yerry Mina, quienes tendrán 35 años y una edad competitiva en el 2030 para el fútbol élite.

Los 11 jugadores de Colombia que llegarán en edad ideal al Mundial 2026

Al gran nivel que demostró Gustavo Puerta, tendrá 26 años en el Mundial 2030, se suman los siguientes jugadores que llegarían con edad ideal a la próxima Copa del Mundo de la FIFA: Carlos Andrés Gómez (27), Kevin Castaño (29), Richard Ríos, Jáminton Campaz (30), .Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Jhon Lucumí, Juan Camilo Portilla (31), Jhon Arias, Jorge Carrascal y Luis Suárez (32).

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