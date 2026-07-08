Por la caída de Colombia, en USA proponen una alternativa para que no se vaya más por penales de los Mundiales

Conoce la llamativa propuesta que surge en USA para que la Selección Colombia no se vaya más por penales de los Mundiales.

Una vez más, la Selección Colombia perdió en una definición por penaltis de un torneo grande. Hace mucho tiempo dejó de ser casualidad, así que en Estados Unidos propusieron una alternativa para que no se vaya más de los Mundiales por penales como pasó en el Mundial 2026.

Hasta la tanda ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, Colombia había quedado eliminado desde los penales en cuatro de los seis torneos grandes que disputó desde 2014, según publicó el periodista Felix de Bedout: Copa América 2015, Mundial 2018, Copa América 2019 y Copa América 2021.

Dávinson Sánchez falló el segundo cobro de la Selección Colombia, y a pesar de que Manuel Akanji también envió el balón a la tribuna, el arquero Gregor Kobel le atajó el penalti a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Suiza se quedó con la victoria por 4-3 en octavos de final, así que un periodista colombiano no tuvo alternativa que hacer una propuesta estando en Estados Unidos.

La alternativa para que la Selección Colombia deje de perder en penales

El penal que le taparon al Cucho Hernández. (Foto: Getty Images)

“Aquí me van a tirar tomates, recibo todos los tomates que quieran, pero nosotros no hacemos sino perder y perder en penaltis. Estamos en mora de poner desde las divisiones menores hasta la primera división algo que aquí ya se utilizó en el año 97: partido que queda empatado se define por penaltis. Hermano, nos va a tocar así, eso se puede hacer en Colombia y el que gane gana dos puntos en vez de que los dos se vayan con un punto. Nos va a tocar así porque sino no vamos a aprender nunca a jugar los penaltis y y eso hay que hacerlo desde el Sub-13, Sub-15 y hay que llevarlo hasta la profesional. Hay que definir los partidos que queden empatados de las ligas y de los campeonatos con penaltis, sino no va a pasar nunca que ganemos una definición de penaltis. Sé que les parece ‘rockambolesco’, pero es que ya se hizo en el 97, duró un año y no sé por qué lo quitaron. En la MLS también también lo intentaron muchas veces, pero tenemos que hacer algo, maestro, porque si no por penalti nos vamos a ir de todos los mundiales“, propuso el periodista Antonio Casale, de ESPN, desde Estados Unidos.

Jugador de Suiza confesó que no preparon los penaltis ante Colombia en el Mundial

“No, nada. Nada, nada. Es mejor no entrenar (los penales) y solo cuando estás bien mentalmente, da igual quién es el arquero”, confesó el mediocampista Djibril Sow después de la victoria de Suiza ante la Selección Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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