FIFA publica el récord que solo James Rodríguez tiene en la historia del fútbol: “Obra de arte”

¿El jugador más grande de la historia de Colombia? Conoce el récord único de James Rodríguez que la FIFA presumió como una verdadera "obra de arte".

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 está cada vez mas cerca y la FIFA ya le hizo el primer guiño a James Rodríguez publicando el récord que solo ’10’ tiene en la historia del fútbol. ¡Llegó a más de cuatro millones de reproducciones en Instagram!

Luego de registrar tan solo 274 minutos en ocho partidos con Minnesota United, James dejó claro que su prioridad es llegar de la mejor manera a la próxima Copa del Mundo de la FIFA. Fue uno de los primeros jugadores en unirse al campamento de entrenamientos de Colombia en Medellín.

“Preparando el objetivo”, publicó James Rodríguez en sus redes sociales con cuatro fotos de su entrenamiento en la Selección Colombia y dio el preámbulo perfecto para que la FIFA, por medio de su cuenta en inglés del Mundial en Instagram, publicara algo que solo él ha podido hacer en la historia del fútbol.

FIFA y un post por el récord que solo James Rodríguez tiene en la historia del fútbol

James ya entrena con Colombia para el Mundial.

“La obra de arte de James Rodríguez”, publicó ‘Copa Mundial FIFA‘ para presumir el gol del ’10’ colombiano ante Uruguay en los octavos de final del Mundial 2014, que es la única anotación en una Copa del Mundo que ha ganado el Premio Puskás al mejor gol de una temporada.

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¿Cuándo debuta James Rodríguez con la Selección Colombia en el Mundial 2026?

James Rodríguez empezará a jugar su tercer Mundial cuando la pelota empiece a rodar a las 9:00 P.M. del miércoles 17 de junio en el partido que va a enfrentar a la Selección Colombia y Uzbeskistán por la primera fecha del Grupo K.

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