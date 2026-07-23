No dejan de sonar entrenadores para la Selección de Ecuador, y ahora aparece en lista un viejo candidato.

La Selección de Ecuador sigue buscando al que será su nuevo entrenador, tras la salida de Beccacece. Aunque ya se ha descartado a diferentes nombres, también hay otros que se empiezan a sumar y que toman fuerza a la interna del equipo nacional.

De acuerdo a la información de Óscar Portilla, el nuevo entrenador que está tomando relevancia en la interna de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es Luis Zubeldía. No está claro si el DT es la principal opción, pero está entre los candidatos.

Zubeldía fue un entrenador que destacó en Ecuador con la camiseta de Liga de Quito y también con Barcelona SC. Sin embargo, con LDU alcanzó los primeros campeonatos en su carrera, puesto que, terminó ganando la Copa Sudamericana y LigaPro en 2023.

Por otro lado, Zubeldía tiene un gran reconocimiento en Ecuador y cariño de la hinchada. Eso hace que se convierta en un candidato, también por el gran conocimiento que tiene del fútbol ecuatoriano.

Luis Zubeldía suena para llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador sigue sin un nuevo DT, pero se espera que el nuevo estratega pueda asumir en los siguientes meses, la intención de la FEF es contar con un nuevo estratega en agosto. La idea es que dirija ya la nueva fecha FIFA en septiembre/octubre.

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Todos los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Para llegar a la Selección de Ecuador suenan entrenadores con importante experiencia en Europa y también en el fútbol sudamericano. También han quedado descartado ya los nombres de Gustavo Costas o Rubén Darío Insúa, que sonaron hace poco:

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Robert Moreno

Miguel Ángel Ramírez

Encuesta¿Sería Zubeldía un buen DT para Ecuador? ¿Sería Zubeldía un buen DT para Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Luis Zubeldía surge como candidato para dirigir a la Selección de Ecuador.

surge como candidato para dirigir a la Selección de Ecuador. La FEF prevé contratar al nuevo director técnico durante el mes de agosto.

prevé contratar al nuevo director técnico durante el mes de agosto. El entrenador Luis Zubeldía conquistó la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023.