Tras su mal Mundial 2026, estos jugadores de Ecuador cambiarían de equipo

Estos jugadores de la Selección de Ecuador podrían cambiar de equipo, aunque su Mundial no fuera el mejor.

Aunque el Mundial 2026 estuvo muy lejos de ser el esperado para los hinchas, los jugadores ecuatorianos siguen siendo muy bien valorados en el mercado extranjero. Por lo cual, después de esta Copa del Mundo varios podrían cambiar de equipo.

Hay varios jugadores que ya vienen moviendo el mercado de fichajes entre rumores y ofertas. Por lo cual, algunos se mueven ahora mismo para un posible cambio de club.

Joel Ordóñez: el central de Brujas es el que más chances tiene de dar un salto a un gigante de Europa, clubes como Liverpool, Juventus y otros vienen muy atentos a lo que pase con él.

Pervis Estupiñán: el lateral de AC Milan quiere cambiar de equipo y tuvo minutos en la Copa del Mundo, demostrando que aún está a un gran nivel internacional. Su futuro está en la Premier League

Gonzalo Plata: quizás el mejor jugador de Ecuador en toda la Copa del Mundo y ofertas no le vienen faltando. De momento, su futuro estaría en seguir en Brasil o volver a dar el salto a un equipo en Europa.

Kendry Páez: no tuvo un buen Mundial 2026, casi ni jugó, pero Chelsea y River terminarían su préstamo en las siguientes horas y volvería a ser prestado a otro club.

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Pedro Vite: otro de los grandes rendimientos de Ecuador en el Mundial 2026. De momento, ponen su futuro muy cerca de llegar a Europa, principal a la Premier League al Aston Villa

John Yeboah: el extremo ecuatoriano juega en el Venezia, pero podría ya en este año volver a la Serie A. No obstante, relacionan su futuro con la posibilidad de jugar para Vasco en Brasil.

Enner Valencia: pese a su mal Mundial y con varias opciones de gol falladas, el delantero ecuatoriano se metió en planes de clubes como América en México y hasta Boca Juniors en Argentina.

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Los jugadores de Ecuador que podrían cambiar de equipo. (Foto: GettyImages)

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