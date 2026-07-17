Fuerte denuncia: Revelan el porqué siguen convocando a James Rodríguez en la Selección Colombia

James Rodríguez es uno de los jugadores más cuestionados de la Selección Colombia pero revelan supuesto motivo de sus convocatorias.

Si hay un jugador que suma cuestionamientos en la Selección de Colombia es James Rodríguez. El volante colombiano fue criticado por su Mundial y últimos partidos y desde la prensa dan a conocer el supuesto motivo por el que lo siguen llamando.

“Yo no sé si seguirá, lo que sí sé es que la Federación ha advertido que hay mucho compromiso comercial si está James en la Selección”, contó Hernán Peláez en la FM. El periodista señala que el enganche sigue convocado por el efecto que tiene en los auspicios.

“O hacemos selecciones para complacer a patrocinadores o la hacemos para hacer fútbol para Colombia. Ese es el problema que tenemos. Si es más importante cumplir contratos comerciales, estamos perdidos”, afirmó Peláez.

“No puede estar en la Selección porque tiene un compromiso comercial y haya que ponerlo. No sé si siga Néstor Lorenzo, pero el técnico que llegue o si tiene que aclararle a la Federación que los jugadores que lleguen tengan compromisos con la Selección no con los patrocinadores”, finalizó.

James Rodríguez – Selección Colombia.

Las estadísticas de James Rodríguez en la Selección de Colombia

James sumó cinco partidos durante el Mundial del año 2026. Algo que le permitió convertirse en el cafetero con más encuentros oficiales durante la Copa del Mundo para la nación de Sudamérica, pero que también le hizo alcanzar los 130 choques oficiales con una Tricolor donde ahora mismo ha disputado más minutos que en cualquier otro club donde haya estado.

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En resumen