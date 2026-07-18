Vicente Del Bosque no duda y le pone este apodo a Argentina antes de la final del Mundial 2026

El campeón del mundo con España en el 2010 le puso un curioso apodo a la Selección de Argentina.

España y Argentina definirán al nuevo campeón del mundo en la final del Mundial 2026. Los españoles buscan la segunda corona de toda su historia, mientras que los argentinos quieren validar el campeonato obtenido en el 2022 y ser bicampeones.

A pocas horas de que se encuentren en la gran final, el DT que supo hacer campeona a España en 2010, Vicente Del Bosque, le puso un apodo al equipo CONMEBOL. El campeón del mundo destacó cómo son los argentinos y lo complicado de enfrentarlos.

“Argentina es un equipo incómodo, puñetero si se me permite. Sabe lo que tiene que hacer. Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo calan y cómo compiten al máximo”, comentó el entrenador español a El Mundo para esa final.

Del Bosque sufrió una goleada estrepitosa en un partido amistoso contra la Selección de Argentina poco después de ser campeones del mundo. Ese es uno de los antecedentes que se viene recordando para esta gran final en la Copa del Mundo.

Del Bosque fue campeón con España en 2010. (Foto: GettyImages)

España llega como la gran candidata a ganar el Mundial 2026, después de dos años en lo más alto en Europa. El equipo viene de conquistar la Eurocopa y llegó a la final de la Nations League. El equipo europeo tiene en Lamine Yamal a su máxima estrella para este campeonato.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina se jugará este domingo, 19 de julio de 2026. La final comenzará en los siguientes horarios en todo el Mundo:

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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En síntesis:

El exentrenador Vicente Del Bosque calificó a la Selección de Argentina como un equipo incómodo.

calificó a la Selección de Argentina como un equipo incómodo. La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará el 19 de julio.

entre España y Argentina se jugará el 19 de julio. La Selección de España buscará ganar la segunda Copa del Mundo de su historia.