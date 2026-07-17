Gary Neville contraataca a Cuti Romero luego de que este le llamase estúpido: “Ridículo”

Tras las palabras del central de Argentina, Gary Neville vuelve a la carga contra Cuti Romero. Asegura que tiene que agradecerle a Messi a diario.

“Cuando me retire espero no ser tan estúpido”. Fueron las palabras con las cuales Cuti respondió a las críticas por parte de Gary Neville en la previa de Inglaterra y Argentina. El defensor del Tottenham salió al ataque después de una serie de cuestionamientos que ya tienen respuesta por parte del ex Manchester United.

“Si no tuvieran a Lionel Messi arriba, esos dos deberían ir a abrazarle cada minuto de cada día. Porque, siendo justos, él es quien tiene que sacarles del lío después de que hayan encajado dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra… Creo que sé de qué estoy hablando cuando veo a un jugador“, empezaba Gary Neville en su respuesta al contraataque por parte de Cuti Romero.

Mantuvo sus críticas al rendimiento de tanto el defensor del Tottenham como de Lisandro Martínez. A pesar de ello, remarcó que se trata de dos futbolistas extraordinarios: “También dije que eran increíbles. Son una fuerza de la naturaleza. Van a ganar cada balón dividido y tienen una personalidad espectacular… Cometen errores. Muchos errores. Pasan de lo sublime a lo ridículo”.

“Romero jugó en un equipo que estuvo cerca del descenso y encajó 65 goles. Creo que sé de qué hablo cuando veo a un jugador…Repito que creo que Romero todavía es relativamente joven. Aún no es un defensa experimentado. Sin Messi estaríamos hablando mucho más de ellos. Lo que vimos anoche fue una genialidad absoluta“, finalizaba el ex lateral por derecha de la selección inglesa y Manchester United en las últimas horas.

Neville mantiene sus críticas a Romero y Licha Mártinez: GETTY

Recordemos que toda la trama comenzó con una serie de señalamientos por parte del británico al nivel defensivo de Argentina. Todo ello después de actuaciones frente a Cabo Verde y Egipto donde entiende que ni mucho menos la pareja de centrales dio la seguridad necesaria. Tras lo ocurrido en la ciudad de Atlanta, donde los hombres de Lionel Scaloni remontaron en los últimos minutos, la guerra de declaraciones sigue por todo lo alto.

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FIFA no castigará a Argentina en este Mundial

La bandera utilizada para festejar la remontada de Argentina y en relación a la Guerra de las Malvinas no tendrá castigos deportivos a corto plazo. Se espera que la Asociación del Fútbol Argentino recibirá un castigo económico, pero solamente cuando termine su participación en la Copa del Mundo. Antes es totalmente imposible según las informaciones que llegan.

Giovani Lo Celso y Cuti Romero tendrán algún tipo de sanción por lo ocurrido. Pero esta no llegará hasta que termine su participación con Argentina para la Copa del Mundo, que en este momento solamente destina 90 minutos a tratar de repetir el éxito de Qatar 2022. La batalla de Atlanta no tendrá consecuencias para un combinado Albiceleste que puede unirse a Italia y Brasil como las únicas selecciones en lograr ser bicampeonas de este torneo de manera consecutiva.

Datos claves

Gary Neville calificó de “ridículo” el rendimiento del defensor argentino Cuti Romero .

calificó de “ridículo” el rendimiento del defensor argentino . El exjugador inglés criticó los errores defensivos de Romero y Lisandro Martínez .

y . FIFA descartó aplicar castigos deportivos inmediatos a Argentina por la bandera de Malvinas.