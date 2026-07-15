Urgente: Liga de Quito volvió a perder y este es el futuro de Tiago Nunes

Liga de Quito pasa por una crisis de resultados y ahora se confirmó el futuro del entrenador brasileño, Tiago Nunes.

Liga de Quito volvió a sumar una derrota en el regreso de la LigaPro y cada vez se aleja más de los primeros lugares y se complica en el torneo local. En medio de todos estos malos resultados se tomó una nueva decisión con el entrenador brasileño.

El primer responsable de este mal momento en Liga de Quito es Tiago Nunes. El entrenador brasileño cuenta con el apoyo de la directiva y lo más seguro es que se quede en club. Ya desde la dirigencia habían avisado que no ven con buenos ojos cambiar al DT.

Ante esto, el mismo Nunes se muestra muy confiado con su cargo. En rueda de prensa después de perder contra Católica en esta jornada declaró: “Hasta que el presidente no me saque, van a tener que aguantarme un poco más“, comentó el DT.

Con estas declaraciones también se confirma que Nunes no está pensando en renunciar a su cargo. Ahora mismo, Liga de Quito la pasa muy mal en la LigaPro y está a 15 puntos de Independiente del Valle, que es puntero, y que si gana le sacará 18 puntos.

Liga de Quito perdió con Católica. (Foto: Imago)

No es la primera crisis que tiene Tiago Nunes en esta temporada con Liga de Quito, hace pocos meses también se especuló con su salida, pero la directiva le respetó el cargo. El entrenador brasileño llevó a semifinales de la Copa Libertadores al club y eso pesa.

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Los números de Nunes en esta temporada en Liga de Quito

En esta temporada con Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido ya un total de 25 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 4 empates y 9 derrotas. El DT está en octavos de la Copa Libertadores y eso sería lo que defina su futuro.

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