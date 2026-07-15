¿Puede haber sanción? El polémico festejo de Argentina tras vencer a Inglaterra que señalan como “deplorable”

La polémica celebración de los jugadores argentinos que podría traer una sanción de la FIFA.

Este miércoles 15 de julio de 2026 la Selección de Argentina logró clasificar a la final del Mundial 2026. Los argentinos vencieron a Inglaterra remontando un partido, de nuevo, en los minutos finales. El campeón del mundo buscará de nuevo la Copa contra España.

No obstante, en las celebraciones del partido se dio una gran polémica con los jugadores, que decidieron celebrar con una bandera de Las Malvinas. Se vio a Lo Celso portar una bandera que decía: “Las Malvinas Son Argentinas”, en un claro mensaje por el conflicto bélico entre ambos países.

¿La FIFA puede sancionar a Argentina?

La FIFA había prohibido el ingreso a la cancha de banderas sobre Las Malvinas y sobre todo lo relacionado a dicho conflicto. Por lo cual, el máximo organismo podría poner una sanción económica a la AFA también porque sus jugadores estaban con dicha bandera. Ya en otras ocasiones han multado por lucir estos mensajes que son considerados como “políticos”.

🚨🚨 CON UN MINUTO DE SILENCIO Y BANDERA DE MALVINAS, EL FESTEJO DE LOS JUGADORES ARGENTINOS TRAS ELIMINAR A INGLATERRA DE LA COPA DEL MUNDO. pic.twitter.com/PuodMi1Y7u — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026

Ahora la Selección de Argentina irá camino a buscar una nueva final, y muy motivado, puesto que, tal y como pasó en el 86 el equipo sudamericano venció a Inglaterra. La ‘Albiceleste’ saldrá a buscar la cuarta estrella de su historia.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

España jugará contra Argentina en la final del Mundial 2026 el próximo domingo, 19 de julio de 2026. El encuentro entre ambas selecciones comenzará desde las 15H00 de New York.

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Desde Inglaterra tachan como deplorable el festejo

En The Sun criticaron la celebración de los jugadores argentinos con el cartel de Las Malvinas y lo tacharon de “deplorable”. “También se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía de las islas británicas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de formar parte del Reino Unido”, dice el rotativo.

Lo Celso con la polémica bandera. (Foto: GettyImages)

Piden expulsión de Argentina en el Mundial 2026

Desde España también se cuestiona este mensaje y piden diferentes cuentas en redes sociales que se sancione a Argentina por exhibir un “mensaje político”. De momento, desde la FIFA no se han referido a ninguna sanción de cara a la final de la Copa del Mundo.

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Denuncia contra Argentina. (Foto: Captura de pantalla)

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En síntesis: