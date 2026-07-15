Esto dice el Código Disciplinario de la FIFA sobre el golpe de Bellingham a Barco de Argentina: Sanción

¿Se le viene la noche a Jude? El castigo que el Código Disciplinario de la FIFA le impondría a Bellingham tras su agresión a Valentín Barco de Argentina.

Al final de la segunda semifinal del Mundial 2026 no pudo contener la impotencia y reaccionó como casi nadie lo tenía en el mundo del fútbol. Jude Bellingham agredió al jugador de Argentina Valentín ‘Colo’ Barco tras la derrota de Inglaterra y el Código Disciplinario de la FIFA es muy claro al respecto. ¿Se viene sanción?

Bellingham llegaba al partido ante Argentina del 15 de julio como una de las dos máximas figuras de Inglaterra. Junto a Harry Kane llevaban seis goles, pero no la pasó nada bien en la semifinal. No solo no anotó ni asistió, terminó cometiendo una agresión que la FIFA castiga.

Luego de la derrota de Inglaterra 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, por la selección inglesa marcó Anthony Gordon, Jude Bellingham no se aguantó que los jugadores argentinos celebraran la clasificación a la final del Mundial 2026 y se acercó a pegarle a Valentín ‘Colo’ Barco mientras el jugador argentino estaba de espaldas celebrando.

La sanción que FIFA le pondría a Bellingham por el golpe a Barco

El golpe de Bellingham a Barco. (Foto: X / @diarioas)

El artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA 2026, ‘Conducta incorrecta de los jugadores y oficiales’, en el apartado ‘I’ afirma que la sanción por una agresión como la de Bellingham a Barco es de “al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido”.

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Los próximos partidos de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026

Mientras la Selección Argentina jugará ante España la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio a las 15:00 ET (16:00 ARG) en el estadio Metlife, Inglaterra enfrentará a Francia en el partido por el tercer puesto del sábado 18 del mismo mes a las 17:00 ET en el estadio Hard Rock.

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