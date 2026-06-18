James Rodríguez anticipó lo que le espera a Colombia frente a Congo

James Rodríguez supuso una de las primeras voces en hablar del triunfo de Colombia frente a Uzbekistán. Todo en un contexto donde el equipo de Néstor Lorenzo empezó con pie derecho en la Copa del Mundo tras derrotar a los dirigidos por Fabio Cannavaro por 3-1. Esto espera el capitán Tricolor de cara al segundo partido frente a Congo durante la fase de grupos.

“Sabemos que el Congo es duro, empató contra un equipo grande, con grandes jugadores. Cada partido es algo físico, algo duro también. Ellos son rápidos, así que vamos a ir día a día, paso a paso y con ganas de poder quedar ahí arriba“, empezaba comentando James en DSports tras una victoria que fue clave en la Ciudad de México. No duda que se viene un oponente más que duro.

Recordemos que Congo viene de dar una de las sorpresas de la fase de grupos. Pese a empezar su partido con gol de Portugal en contra, pudieron igualar la contienda y quitarle puntos a Cristiano Ronaldo en su inicio por el torneo. En los próximos días ambas selecciones se verán las caras en la ciudad de Guadalajara. Colombia sabe que puede valer un pase a los dieciseisavos de final.

James espera un partido físico y ante un bloque bajo. En otras palabras, un contexto más que similar al cual se vivió en la Ciudad de México solamente unas horas atrás. Los cafeteros fueron locales en un mítico Estadio Azteca que vibró con los goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

James, contento por el debut de Colombia en el Mundial 2026: GETTY

“Hoy fue un partido duro, físico, ellos en un bloque bajo, pero creo que hemos hecho buenas cosas. El primer partido siempre son sentimientos duros porque son muchas cosas, hay otros equipos que han empatado o perdido y hemos iniciado bien”, fueron más reflexiones del capitán de la Selección Colombia tras un inicio con pie derecho en el certamen. El 23 de junio se viene Congo.

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Néstor Lorenzo analizó el debut de Colombia

El argentino no dudó en marcar que sus hombres merecieron la victoria. También que se tome un contexto de partido donde por un momento se arriesgó demasiado. El análisis a nivel general habla de un primer paso importante teniendo en cuenta todos los precedentes de selecciones candidatas a hacer un positivo Mundial que se dejaron puntos durante la primera jornada de la fase de grupos de acuerdo con las declaraciones recabadas en la zona mixta.

“Jugamos con los centrales prácticamente en la mitad de la cancha. Se ganó merecidamente y eso nos da tranquilidad… No hay que desgastarse innecesariamente. No definimos bien y nos costó tener la posesión de la pelota. Hacía falta refrescar el equipo y, cuando lo hicimos, nos vimos mejor”, concluyó un Néstor Lorenzo que ya espera por el encuentro frente a Congo en la ciudad de Guadalajara.

Datos claves

Colombia venció a Uzbekistán con goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

con goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz. El capitán James Rodríguez analizó el próximo partido que jugarán contra Congo en Guadalajara.

analizó el próximo partido que jugarán contra Congo en Guadalajara. Colombia enfrentará a Congo el próximo 23 de junio por la Copa del Mundo.