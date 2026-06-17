A horas del debut vs. Uzbekistán, Messi vengó a la Selección Colombia contra Argelia

Una de las heridas más dolorosas de la historia de la Selección Colombia, cerrada por Messi tras sus goles a Argelia.

La actuación de Lionel Andrés Messi de la mano de la Selección Argentina en el encuentro frente a Argelia sobrepasa el universo Albiceleste. Incluso en destinos más que lejanos para el equipo de Lionel Scaloni, como lo es la Selección Colombia, festejan una serie de marcas por parte del número 10 que cierran una vieja herida de la Tricolor. Esta lleva abierta desde 1990.

La realidad pasa por entender que Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar un doblete por la Copa del Mundo. Una auténtica barbaridad teniendo en cuenta cómo el argentino llegará a sus 39 años dentro de apenas una semana. El récord hasta la noche de ayer lo tenía en sus manos un viejo verdugo de la Selección Colombia.

Hay que devolvernos al verano de 1990 para entender todo. Tras aquel histórico gol de Freddy Rincón frente a Alemania, Colombia mediría fuerzas con Camerún en la fase de octavos de final del certamen. Italia esperaba por una de las mejores generaciones de cafeteros de todos los tiempos, pero todo terminó en una auténtica pesadilla gracias al doblete del camerunés Roger Milla.

El por entonces delantero de 38 años marcó un doblete en el tiempo suplementario. Quedó para el recuerdo el error de René Higuita en salida que terminaría abriendo la cuenta en un partido donde Colombia descontaría en el último minuto de la prórroga. Fue hasta lo hecho por Messi ayer frente a Argelia el doblete más longevo de un futbolista en toda la historia del certamen de acuerdo con las actas estadísticas oficiales.

Roger Milla, superado por Messi tras sus goles a Argelia: GETTY

El crack argentino supera a Roger Milla por apenas algunos días. Termina dejando atrás un antirrécord de la selección colombiana en lo que fue su regreso a la Copa del Mundo después de casi 38 años. A horas del debut del equipo de Néstor Lorenzo frente a Uzbekistán, Lionel Andrés Messi cierra una herida que llevaba abierta más de 36 años.

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El mensaje de Lorenzo a toda Colombia

“Los Mundiales demuestran que no hay equipo pequeño, no hay que subestimar a nadie, Uzbekistán tiene grandes técnicos, 4 o 5 jugadores de categoría, son ordenados y saben a qué juegan”, empezaba declarando el DT argentino en la conferencia de prensa oficial previa, alrededor del favoritismo de Colombia y sobre cómo afrontar este compromiso.

Lorenzo considera que ya hay ejemplos de sobra para no confiarse: “Era esperado, el que se siente en inferioridad se siente más cómodo defendiendo bajo. Lo otro es que hay jugadores potentes, con rendimientos físicos impresionantes y transiciones mortíferas. Francia y Senegal fue impresionante en cuanto a transiciones ofensivas del uno y defensivas del otro”.

Datos claves

Lionel Messi se convirtió en el futbolista más veterano en anotar un doblete mundialista.

se convirtió en el futbolista más veterano en anotar un doblete mundialista. El camerunés Roger Milla ostentaba el récord previo tras anotarle a Colombia en 1990 .

ostentaba el récord previo tras anotarle a Colombia en . La Colombia de Néstor Lorenzo debutará en la Copa del Mundo frente a Uzbekistán.