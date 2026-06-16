Colombia ha ganado el doble de partidos en Mundiales que España desde 2010.

La Roja, campeona en Sudáfrica 2010, ante una crisis de resultados en el gran torneo. Colombia le dobla en victorias.

España tocó el cielo con las manos el 11 de julio del año 2010. Un gol de Andrés Iniesta la convertía en campeona del Mundo en Sudáfrica, pero iniciaba una racha con pocos precedentes en su historia moderna. Desde ese día, selecciones como Colombia han ganado el doble de partidos en Mundiales que La Roja. Argentina hasta lo triplica.

La Roja solo ha ganado un total de 3 partidos desde entonces. El 3-0 a Australia en Brasil 2014, el 1-0 a Irán en Rusia 2018 y el 7-0 a Costa Rica en Qatar 2022, oasis de un desierto de pasos en falso para España desde julio de 2010. Apenas han sacado tres veces los 3 puntos en 11 partidos desde el gol de Iniesta de acuerdo con los registros oficiales de la FIFA.

Para que nos hagamos una idea, incluso habiéndose perdido el Mundial de Qatar 2022, Colombia suma 6 victorias desde Sudáfrica 2010. Cuatro llegaron en Brasil 2014 con una generación dorada. Otras dos arribaron en Rusia 2018 ante combinados como Senegal o Polonia. Argentina, vigente campeona del certamen, tiene 10 a pesar de los golpes recibidos en el verano de 2018, por ejemplo.

La trama deja a España en deuda. Desde Sudáfrica 2010 un total de 14 selecciones suman más victorias en Mundiales que La Roja. Suecia con 4, Portugal y Suiza con 5, Inglaterra junto a Colombia y México con 6, así como los 7 triunfos de Uruguay o Croacia, apenas el inicio de una serie de datos que muestran el debe de una selección que, tras tocar el cielo, sufre como pocas potencias en los Mundiales.

Colombia, con más victorias que España desde 2010 pese a perderse un Mundial: GETTY

Países Bajos tiene 8 victorias en este ranking, la selección de Alemania desde el verano de 2014 tiene 9 junto a Brasil. Argentina con 10, solo detrás de Bélgica con 11 y una Francia que ha sido potencia desde las fechas marcadas con 14 victorias en el acumulado general. España, con 3 victorias en 16 años por la Copa del Mundo, en deuda total a la espera de lo que pase con Arabia Saudita y Uruguay.

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España también sufre la maldición del campeón

Solo Francia escapa de una trama que comenzó con Italia en 2006. Desde dicha fecha, ninguna selección que haya ganado el Mundial, salvo los galos, sabe lo que es ganar un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo. España llegó a octavos en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde los penales la mandaron a casa a costa de rusos o marroquíes según los anales estadísticos.

Italia no supera la fase de grupos desde Alemania 2006. La selección de Alemania viene de dos eliminaciones seguidas en fase de grupos. A España le pasó esto en Brasil 2014 y no pisa cuartos desde Sudáfrica 2010. Los de Luis de la Fuente, candidatos sin dudas a llegar al 19 de julio desde los nombres, tendrán que romper varias estadísticas para soñar con la segunda estrella.

Datos claves

España ha ganado solo tres partidos en la Copa del Mundo desde el año 2010.

ha ganado solo tres partidos en la Copa del Mundo desde el año 2010. Colombia registra seis victorias en Mundiales desde Sudáfrica 2010, duplicando los triunfos españoles.

registra seis victorias en Mundiales desde Sudáfrica 2010, duplicando los triunfos españoles. Francia lidera el acumulado con 14 victorias en la Copa del Mundo desde 2010.