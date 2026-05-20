Viene destacando con su club y desde la Federación ya le preguntaron cómo están sus papeles para el Mundial 2026.

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se reveló que Néstor Lorenzo estaría analizando seriamente en llevar a un nuevo arquero al Mundial 2026. El mismo portero confirmó que ya le preguntaron cómo está de papeles para llegar a la siguiente Copa del Mundo.

El arquero que sería apuntado por Néstor Lorenzo es Aldair Quintana, quien viene destacando en Independiente del Valle en Ecuador. El portero colombiano se ha ganado minutos en la LigaPro y también en la Copa Libertadores. Además, es una de las grandes figuras del país.

“Tuve contacto con la gente de la Selección Colombia me preguntaron si tenía visa y como estaban mis documentos, ahora solo queda esperar la lista para el mundial”, comentó el mismo arquero de Independiente del Valle en zona mixta.

Quintana ya venía destacando en Bucaramanga en Colombia, sin embargo, con su salto a Ecuador y su nivel sostenido en esta Liga, el portero se metió en consideración de Néstor Lorenzo. Ya el entrenador dejó claro que su arquero siempre será el que esté mejor cuando puso a Montero en lugar de Vargas.

Aldair Quintana podría llegar con Colombia al Mundial 2026. (Foto: Imago)

Se espera que la Selección Colombia confirme su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 en los próximos días. Algunos jugadores ya están llegando a Colombia a entrenar, pero de momento solo estarían siendo llamados los que tienen chance para el Mundial 2026.

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Los números de Aldair Quintana en esta temporada

Con la camiseta de Independiente del Valle, Aldair Quintana ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ha recibido 16 goles y ha dejado su arco en 0 en otras 6 ocasiones. Ha sumado en cancha también más de 1.400 minutos.

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